Bursa ve İzmir'de deprem mi oldu? Nerede deprem oldu? AFAD ve Kandilli son dakika deprem listesi 18 Şubat

AFAD'In internet sitesinden alınan bilgiye göre, Manisa'nın Kırkağaç ilçesinde, 19.09'da 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Depremin ardından bölgede, 3.3, 3.5 ve 4 büyüklüğünde peş peşe artçı sarsıntılar yaşandı. Son dakika depremin ardından şimdi Bursa ve İzmir'de deprem mi oldu? sorusunun yanıtı vatandaşlar tarafından araştırılmaya başlandı. İşte, anlık son dakika deprem 2020 ve Kandilli 18 Şubat son depremler listesi.

MANİSA'DA KORKUTAN DEPREM

AFAD’tan alınan bilgilere göre, Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde 5.2 büyüklüğünde deprem meydana geldi. Saat 19.09’da meydana gelen depremin ardından 19.17’de 3.0, 19.27’de ise 3.2, büyüklüğünde 2 artçı sarsıntı daha meydana geldi. Deprem, İzmir ve çevre illerden de hissedildi.

VATANDAŞLAR SOKAĞA DÖKÜLDÜ

Manisa’nın Kırkağaç ilçesinde meydana gelen 5.2 büyüklüğündeki depremin ardından Kırkağaç ve Akhisar ilçelerinde depremi şiddetli hisseden vatandaşlar sokaklara döküldü.

Deprem nedeniyle herhangi bir yaralanma ve mal kaybı yaşanmazken, panikleyen vatandaşlar sokaklara döküldü. Özellikle depremin şiddetli hissedildiği Kırkağaç ve Akhisar’daki vatandaşlar sokaklara çıkarak kendilerini güvene almaya çalıştı.

GÜNCEL DEPREM LİSTESİ

Tarih Saat Enlem(N) Boylam(E) Derinlik(km) MD ML Mw Yer Çözüm Niteliği

---------- -------- -------- ------- ---------- ------------ -------------- --------------

2020.02.18 19:45:17 39.0852 27.8047 1.7 -.- 4.0 3.9 ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 19:32:52 39.1088 27.8413 3.9 -.- 3.5 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 19:27:40 39.0883 27.8122 7.2 -.- 3.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 19:15:13 39.0807 27.7857 13.2 -.- 2.1 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 19:13:50 39.1052 27.8137 22.8 -.- 2.3 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 19:11:38 39.1953 27.8995 6.4 -.- 2.9 -.- DUALAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 19:09:22 39.1057 27.8238 12.1 -.- 5.2 4.9 KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 18:54:23 38.1833 38.7350 9.4 -.- 1.5 -.- YAZICA-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 18:04:09 34.7780 26.5157 5.0 -.- 2.9 -.- GIRIT ADASI ACIKLARI (AKDENIZ) İlksel

2020.02.18 17:16:56 38.2455 38.7468 9.0 -.- 1.7 -.- BALPINARI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 17:09:13 38.3348 39.0813 6.3 -.- 0.8 -.- DOGANBAGI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 17:07:23 39.0507 27.8648 5.0 -.- 1.7 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 17:01:09 38.3872 39.1423 4.6 -.- 0.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 16:59:42 38.4368 39.3927 6.4 -.- 1.9 -.- SUREK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 16:51:10 39.0072 29.6415 5.2 -.- 2.2 -.- GOYNUK-GEDIZ (KUTAHYA) İlksel

2020.02.18 16:40:50 38.1805 30.7990 5.0 -.- 1.9 -.- GENCALI-SENIRKENT (ISPARTA) İlksel

2020.02.18 16:22:15 38.0813 28.1198 9.5 -.- 1.0 -.- BICAKCI-ODEMIS (IZMIR) İlksel

2020.02.18 16:08:54 38.3048 39.1207 13.4 -.- 1.7 -.- YALINCA-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.18 16:06:38 39.0053 27.8817 2.1 -.- 1.2 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:44:05 38.1955 38.7817 18.9 -.- 2.0 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 15:42:36 38.3418 30.8852 2.4 -.- 1.3 -.- YUKARIKASIKARA-YALVAC (ISPARTA) İlksel

2020.02.18 15:27:18 39.0002 27.9122 5.0 -.- 1.5 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:21:06 39.0618 27.8158 12.2 -.- 1.6 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:20:14 39.0038 27.8962 5.0 -.- 2.0 -.- YENICE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 15:15:04 38.2602 38.8972 19.2 -.- 1.2 -.- BAKIMLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 15:07:20 38.3365 39.3825 2.6 -.- 0.9 -.- POLATKOY-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 14:56:13 38.3588 39.1023 15.6 -.- 1.7 -.- KILICKAYA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 14:46:28 38.4867 39.4423 17.4 -.- 1.7 -.- YONCAPINAR-MADEN (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 14:34:08 38.2580 38.8703 18.1 -.- 1.2 -.- CENGELLI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 14:32:58 39.0437 27.7047 1.4 -.- 1.5 -.- YATAGAN-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 14:32:35 38.3988 39.3817 12.2 -.- 1.0 -.- ELMASUYU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 14:30:49 38.2093 38.6855 5.2 -.- 1.8 -.- ALIHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 14:30:37 41.1158 28.9678 0.0 -.- 0.7 -.- KAGITHANE (ISTANBUL) İlksel

2020.02.18 14:15:07 38.3198 39.2522 6.2 -.- 0.6 -.- HACILAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 14:13:58 38.5263 39.4067 10.5 -.- 1.7 -.- DEREBOGAZI-(ELAZIG) İlksel

2020.02.18 13:56:35 38.3783 39.1777 5.0 -.- 1.2 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 13:56:23 38.4170 44.3278 8.0 -.- 3.0 -.- KOCBASI-SARAY (VAN) İlksel

2020.02.18 13:44:51 38.3275 39.2707 8.7 -.- 1.6 -.- YAZYAGMURU-CUNGUS (DIYARBAKIR) İlksel

2020.02.18 13:41:48 39.0647 27.8125 12.1 -.- 1.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 13:38:35 39.0383 27.9415 4.9 -.- 0.9 -.- MUSACA-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 13:29:34 38.3535 39.1563 1.3 -.- 0.5 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 13:22:09 38.3983 39.2645 16.7 -.- 0.7 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 13:19:22 38.9777 27.8740 3.7 -.- 1.2 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 13:19:03 38.1885 38.7823 13.9 -.- 2.1 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 13:16:18 38.3690 39.1362 5.0 -.- 0.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 13:12:17 38.4097 39.0102 9.4 -.- 0.8 -.- TARLATEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 13:09:58 38.9637 26.1648 6.4 -.- 2.1 -.- MIDILLI ADASI (EGE DENIZI) İlksel

2020.02.18 12:49:44 39.0142 27.8542 4.5 -.- 1.8 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 12:47:28 38.3720 39.1303 4.8 -.- 1.3 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) REVIZE01 (2020.02.18 12:47:28)

2020.02.18 12:10:22 39.2670 27.7427 0.0 -.- 1.5 -.- KOZLUOREN-SOMA (MANISA) İlksel

2020.02.18 12:03:08 39.0112 27.6210 9.5 -.- 1.2 -.- EVKAFTEKE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 12:00:10 35.1298 27.8090 8.4 -.- 2.8 -.- AKDENIZ İlksel

2020.02.18 11:55:26 37.1913 28.2193 0.0 -.- 1.8 -.- DAGDIBI-(MUGLA) İlksel

2020.02.18 11:54:22 37.1707 27.8783 0.0 -.- 1.6 -.- IKIZKOY-MILAS (MUGLA) REVIZE01 (2020.02.18 11:54:26)

2020.02.18 11:44:13 38.3740 39.1312 7.8 -.- 0.7 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 11:43:56 38.4250 39.1677 4.8 -.- 0.4 -.- KAVAKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 11:40:25 37.3110 27.8365 20.7 -.- 1.2 -.- YUSUFCA-MILAS (MUGLA) İlksel

2020.02.18 11:26:57 38.3820 39.1453 7.3 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 11:11:12 38.1025 27.0457 6.5 -.- 1.8 -.- KELER-MENDERES (IZMIR) İlksel

2020.02.18 10:29:05 38.3537 39.1363 5.0 -.- 1.4 -.- AKSEKI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 10:27:28 38.4432 39.2298 2.9 -.- 0.8 -.- KURKKOY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 10:15:12 37.0613 27.6575 10.9 -.- 1.6 -.- YENIKOY-BODRUM (MUGLA) İlksel

2020.02.18 10:07:14 38.2165 38.8220 20.2 -.- 1.3 -.- ORMANICI-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 09:49:47 38.0078 28.8460 3.8 -.- 1.9 -.- BOSTANYERI-BULDAN (DENIZLI) İlksel

2020.02.18 09:28:59 37.0220 28.6035 10.4 -.- 1.4 -.- DOGUSBELEN-KOYCEGIZ (MUGLA) İlksel

2020.02.18 09:24:55 38.4535 39.1460 9.6 -.- 0.8 -.- GUNBALI-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 09:15:15 38.4863 39.2645 11.5 -.- 1.4 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 09:10:51 38.6132 35.6018 0.0 -.- 1.5 -.- YAZYURDU-TALAS (KAYSERI) İlksel

2020.02.18 09:05:34 38.3995 38.9602 2.8 -.- 1.2 -.- TASLIYAYLA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 08:51:37 38.9827 27.8372 10.3 -.- 1.9 -.- MEDAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 08:35:04 38.2155 38.8493 16.3 -.- 1.3 -.- PUTURGE (MALATYA) REVIZE01 (2020.02.18 08:35:05)

2020.02.18 08:34:00 34.8467 23.6392 29.1 -.- 3.3 3.1 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.02.18 08:31:39 38.2215 38.7188 5.1 -.- 1.6 -.- PAZARCIK-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 08:09:51 39.0358 27.8398 5.8 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 08:02:34 38.3932 39.1037 7.0 -.- 1.8 -.- KALABA-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 07:35:04 38.4680 39.2782 13.5 -.- 1.9 -.- BEKCITEPE-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 06:45:32 39.0202 27.6238 8.5 -.- 2.3 -.- EVKAFTEKE-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 06:44:36 38.3568 39.1907 6.8 -.- 1.2 -.- DOGANSU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 06:40:18 39.0093 27.8618 5.3 -.- 1.5 -.- GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 06:30:29 39.0047 27.8753 1.6 -.- 1.3 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 06:20:00 38.9980 27.8858 5.0 -.- 1.9 -.- DINGILLER-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 06:02:32 39.0010 27.8573 7.1 -.- 2.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 05:55:44 39.0053 27.8515 6.7 -.- 3.5 3.5 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 05:44:47 39.0023 27.8570 6.5 -.- 2.9 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 05:38:14 39.0027 27.8545 9.9 -.- 3.3 3.3 GOKCEAHMET-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 05:33:08 38.8030 27.0258 12.4 -.- 2.1 -.- GUZELHISAR-ALIAGA (IZMIR) İlksel

2020.02.18 05:23:57 37.7893 37.8678 5.2 -.- 2.0 -.- MERYEMUSAGI-TUT (ADIYAMAN) İlksel

2020.02.18 05:04:39 39.0252 27.8562 1.6 -.- 1.1 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 04:54:43 39.0010 27.8673 1.2 -.- 2.0 -.- KARABORKLU-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 04:47:58 39.0378 27.8518 9.8 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 04:39:51 38.3857 39.1575 15.3 -.- 0.9 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 04:35:50 39.1393 27.8418 7.5 -.- 1.7 -.- BOSTANCI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 04:31:18 39.0340 27.8457 10.6 -.- 1.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 04:26:09 38.9510 27.0553 10.6 -.- 1.2 -.- ZEYTINDAG-BERGAMA (IZMIR) İlksel

2020.02.18 04:16:29 38.4693 39.2473 1.6 -.- 2.1 -.- ALINCIK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 04:15:03 38.1422 38.7575 16.6 -.- 1.5 -.- TEPEHAN-PUTURGE (MALATYA) İlksel

2020.02.18 04:10:05 39.0522 27.8462 7.6 -.- 2.8 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 04:09:04 38.8130 31.3202 9.6 -.- 1.7 -.- BUYUKKARABAG-BOLVADIN (AFYONKARAHISAR) İlksel

2020.02.18 04:05:00 39.0415 27.8597 7.8 -.- 2.0 -.- MUSALAR-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 03:56:53 34.8352 23.6435 27.4 -.- 3.3 3.4 GIRIT ADASI (AKDENIZ) İlksel

2020.02.18 03:53:13 39.1088 27.8280 7.0 -.- 2.1 -.- KARAKURT-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 03:27:55 38.3948 39.1777 3.0 -.- 1.2 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 03:19:26 38.4013 39.1973 10.5 -.- 1.0 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 03:15:48 39.2463 33.2427 5.0 -.- 1.5 -.- ODUNBOGAZI-SEREFLIKOCHISAR (ANKARA) İlksel

2020.02.18 03:14:51 38.3837 39.1858 5.0 -.- 0.5 -.- KOSEBAYIR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 02:43:48 39.0713 27.8345 5.3 -.- 2.3 -.- ILYASLAR-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 02:31:56 38.4283 39.4328 16.7 -.- 1.2 -.- AKBUGDAY-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 02:18:40 38.4098 39.1887 5.0 -.- 0.7 -.- YEDIPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 02:17:05 38.4137 39.2598 17.5 -.- 1.3 -.- SOGUKPINAR-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 01:49:24 38.3842 39.1438 8.1 -.- 0.8 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 01:48:02 39.1402 27.8257 6.0 -.- 1.3 -.- HAMITLI-KIRKAGAC (MANISA) İlksel

2020.02.18 01:42:42 39.0225 27.7672 8.9 -.- 1.2 -.- SELVILI-AKHISAR (MANISA) İlksel

2020.02.18 01:41:03 38.2810 38.9547 5.9 -.- 0.9 -.- BURCKOY-DOGANYOL (MALATYA) İlksel

2020.02.18 01:34:40 38.6383 43.4010 25.6 -.- 1.3 -.- ASIT-(VAN) İlksel

2020.02.18 01:07:29 38.3862 39.1460 10.5 -.- 1.2 -.- USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 00:48:29 38.4050 39.2352 6.2 -.- 1.9 -.- DORTBOLUK-SIVRICE (ELAZIG) İlksel

2020.02.18 00:20:00 38.3793 39.1537 3.2 -.- 3.3 3.3 USLU-SIVRICE (ELAZIG) İlksel