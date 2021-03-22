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Gündem
AA
Haber Giriş: 22.03.2021 - 11:43 | Son Güncelleme:

Bursa ve İstanbul'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı

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Bursa ve İstanbul'da FETÖ'nün askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturmada 10 gözaltı kararı

Bursa ve İstanbul'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) askeri mahrem yapılanmasına yönelik soruşturma kapsamında 10 şüpheli hakkında gözaltı kararı verildi.

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığı'nca, Semih kod adlı örgüt üyesi Necati U'dan ele geçirilen materyallerde isimleri bulunan, Bursa'daki bazı ankesörlü hatlar ve büfe telefonlarından mahrem imamlar tarafından ardışık periyodik arandıkları belirlenen zanlılar hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesince biri mahrem imam, biri astsubay, 6'sı kapatılan askeri okul öğrencisi, 2'si askeri okullara yerleştirilmesi planlanan kişiler olmak üzere 10 şüphelinin yakalanması için Bursa ve İstanbul'da operasyon başlatıldı.

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