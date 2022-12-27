Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Bursa ve Çorum'da 'Çekiç-1' operasyonu: 5 gözaltı

Güncelleme Tarihi:

#Operasyon#Çekiç#Bursa
Oluşturulma Tarihi: Aralık 27, 2022 13:57

Bursa ile Çorum'da ağır hasarlı araçları satın alıp, şasi numaralarını çalıntı ya da hacizli araçların şasi numaraları ile değiştirerek satan kişilere yönelik düzenlenen 'Çekiç-1' isimli operasyonda, 5 şüpheli gözaltına alındı.

Haberin Devamı

İl Emniyet Müdürlüğü Oto Hırsızlığı Büro Amirliği ekipleri, internette piyasa değerinin altında satılan araçlara ilişkin çalışma başlattı. Osmangazi ilçesi Altınova Mahallesi'ndeki bir tamirhanede ağır hasarlı araçları satın alıp, şasi numaralarını çalıntı ya da hacizli araçların şasi numaraları ile değiştirerek satan şüphelilere yönelik 'Çekiç-1' isimli operasyon düzenlendi. Harekete geçen ekipler, Bursa ile Çorum'da 5 adrese eş zamanlı baskın yapıldı.

Bursa ve Çorumda Çekiç-1 operasyonu: 5 gözaltı

Tamirhane sahibi H.Ö. (45), U.K. (25), A.D. (43), H.O. (24) ve S.D. (48), gözaltına alındı. 4 ev ile 1 iş yerinde yapılan aramalarda, toplam değeri 9 milyon olan 15 araç, 1 adet ruhsatsız tabanca, araç ruhsatı ve dokümanlar ele geçirildi. Şüphelilerin emniyetteki işlemleri ise sürüyor. 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Operasyon#Çekiç#Bursa

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki

BAKMADAN GEÇME!

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı

Ezberleri bozan bir araştırma: Yoğun bir egzersiz yerine kısa süreli hareket daha mı faydalı?

#Egzersiz
Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

Ne kadar esneksiniz ve bu ne anlama geliyor? Bu testi yapın riskinizi görün | 5 DAKİKADA 5 HAREKET

#Sağlık
BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı

BİR SORUDAN FAZLASI | Arkadaşlık sitelerinden ciddi ilişki çıkar mı?

#İlişki