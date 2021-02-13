Bursa ve çevre illerde sokağa çıkma kısıtlamasına uyuluyor

Bursa'da vatandaşların yoğun bulunduğu meydan, cadde ve yollar, kısıtlama dolayısıyla boş kaldı.

Polis ve bekçiler birçok noktada uygulama yaptı.

Vatandaşların büyük ölçüde riayet ettiği kısıtlama nedeniyle şehrin en işlek yerlerinden Kent Meydanı, Cumhuriyet Caddesi ve Ulu Cami çevresi sessizliğe büründü.

- Eskişehir

Kentte kısıtlama günleri dışında yaya ve araç trafiğinin yoğun olduğu caddeler ve sokaklar ile Porsuk Bulvarı'nda, kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

Cadde ve sokaklarda sadece kısıtlamadan muaf çalışanlar bulunurken polis ekipleri uygulama noktalarında denetim gerçekleştirdi.

- Balıkesir

Balıkesir'de de başta Cumhuriyet Meydanı, Milli Kuvvetler, Anafartalar, Edremit ve Vasıf Çınar caddeleri sessizliğe büründü.

Polis kentin bazı noktalarında uygulama yaptı.

- Çanakkale

Çanakkale'de de sokağa çıkma kısıtlamasına uyuldu. Kent merkezindeki kavşaklarda önlem alan İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, belirlenen noktalarda denetim yaptı.

Kentte normalde işlek olan Çarşı Caddesi, Demircioğlu Caddesi ve Kordon Boyunda kısıtlamayla sessizlik hakim oldu.

- Kütahya

Kütahya'da, kısıtlamanın başlamasıyla kentin yoğun bölgelerindeki cadde ve meydanlar boş kaldı.

Vatandaşların kısıtlamaya uyduğu kentte, polis ekipleri, ana arterlerde kontrol noktaları oluşturdu.

- Yalova

Yalova'da da sahil, meydan, parklar, işlek cadde ve sokaklarda sessizlik hakim oldu.

Sokağa çıkma kısıtlaması nedeniyle araç trafiğinin önemli ölçüde azaldığı kentte, emniyet ekipleri, kısıtlamaya rağmen dışarıda olan araç ve

yayaları denetledi. Yalova-İzmit ve Yalova-Bursa kara yollarında da denetim

yapıldı.

- Bilecik

Kentin işlek alanları olan Tevfikbey Caddesi ile Atatürk Bulvarı, kısıtlamalar nedeniyle boş kaldı.

Polis ekipleri, kavşaklarda denetimlerini sürdürdü.