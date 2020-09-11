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Gürkan DURAL/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 11.09.2020 - 12:06 | Son Güncelleme:

Bursa ve Balıkesir’de tefeci operasyonu: 3 tutuklama

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Bursa ve Balıkesir’de tefeci operasyonu: 3 tutuklama
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BURSA ve Balıkesir’de 20’den fazla kişiyi açık senet karşılığı yüksek faizle borçlandıran, ödeyemeyenleri ise tehdit eden 5 kişi, polisin düzenlediği operasyonla gözaltına alındı. Mahkemeye çıkarılan şüphelilerden 3’ü tutuklandı, 2 kişi ise adli kontrol şartıyla serbest kaldı.

Bursa Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Organize Suçlar Büro Amirliği ekipleri, 20’den fazla kişiyi, aylık yüzde 25’e varan faizle açık senet karşılığı borçlandıran, borcunu ödeyemeyenleri ise cebir yoluyla ailesi ve icra üzerinden tehdit eden tefecilere yönelik operasyon düzenledi. Mustafakemalpaşa ilçesi ve Balıkesir’de 8 Eylül Salı günü düzenlenen eş zamanlı operasyonda Y.K., C.Ü., E.K., İ.T. ve S.Ç. gözaltına alındı. Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramalarda dijital materyaller ile delil niteliği taşıyan evraklar bulundu.

Emniyetteki işlemlerinin ardından Mustafakemalpaşa Adliyesi’ne sevk edilen şüphelilerden Y.K., C.Ü. ve E.K. tutuklanarak cezaevine gönderildi, İ.T. ve S.Ç. ise adli kontrol şartıyla tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.

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