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BURSA (İHA)
Haber Giriş: 11.06.2020 - 11:07,Son Güncelleme:

Bursa Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı

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Bursa Valiliği'nden sağanak yağış uyarısı
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Bursa Valiliği, Bursa ve çevre illerde yaşanacak yer yer gök gürültülü sağanak yağışa karşı vatandaşları uyardı.Bursa Valiliği'nden yapılan açıklamada şu ifadelere yer verildi:

"Bursa il genelinde beklenen yerel olarak kuvvetli 21 ile 50 kilogram/metrekare sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışların sebep olabileceği muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım, yağış anında kuvvetli rüzgâr ve yerel dolu yağışı karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir. Geçerlilik Periyodu: 11.06.2020 11:00 - 11.06.2020 22:00 Kamuoyuna saygıyla duyurulur."

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