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Hasan BOZBEY- Yavuz YILMAZ/BURSA, (DHA)
Haber Giriş: 05.11.2020 - 11:49 | Son Güncelleme:

Bursa semaları gökkuşağı ile renklendi

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Bursa semaları gökkuşağı ile renklendi
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BURSA’da yağmur sonrası kent semalarından görülen gökkuşağı, ortaya renkli görüntüler çıkardı.

Bursa’da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sağanak da etkisini artırırken, yağışların ardından beliren gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Birçok vatandaş, bu anları amatör kameralarıyla ölümsüzleştirirken, Orhangazi ve İnegöl ilçelerinde tüm renkleriyle birlikte yarım daire şeklini alan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.

Bursa semaları gökkuşağı ile renklendi

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