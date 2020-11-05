Bursa semaları gökkuşağı ile renklendi

Bursa’da son günlerde hava sıcaklıklarının düşmesiyle birlikte sağanak da etkisini artırırken, yağışların ardından beliren gökkuşağı, kartpostallık görüntüler oluşturdu. Birçok vatandaş, bu anları amatör kameralarıyla ölümsüzleştirirken, Orhangazi ve İnegöl ilçelerinde tüm renkleriyle birlikte yarım daire şeklini alan gökkuşağı, görenleri hayran bıraktı.