Bursa polisinden 'Kısıtlamada huzur' uygulaması!

İnegöl İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 'Kısıtlamada Huzur' uygulaması kapsamında ilçenin birçok bölgesinde uygulama noktası oluşturdu. Huzur Mahallesi'nde oluşturulan kontrol noktasında 101 araçta yapılan aramalarda 2 adet ruhsatsız tabanca ele geçirildi. 230 kişinin GBT sorgusunu yapan polis ekipleri, aranması bulunan 3 şüpheliyi gözaltına aldı.

Uygulamalarda izin belgesi bulunan ancak araçlarında eksikleri olan 12 sürücü ile gözaltına alınan 3 şüpheliye sokağa çıkma kısıtlaması ve çeşitli suçlardan toplam 26 bin 250 TL ceza kesildi. Denetimlerin, farklı noktalarda devam edeceği öğrenildi.

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