Bursa Büyükşehir Belediye Başkanı Alinur Aktaş projelerini açıkladı: Trafik artık 3'e bölünecek! Kentsel dönüşüm vurgusu

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İşte Alinur Aktaş'ın lansman organizasyonundaki açıklamalarından öne çıkanlar...

Projelerimizi 6 ana başlık altında sizlerle paylaşmak istiyoruz...

YOLLARIYA, TOPLU TAŞIMASIYLA İLK KONU BAŞLIĞIMIZ ULAŞAN ŞEHİR BURSA

Mevcutta Kestel'den başlayıp Acemlere kadar gelen buradan 2 hatta ayrılıp şehrimizde toplam 57 km raylı sistem hizmet veriyor. Bursaray hattının kapasitesini yüzde 60 artıtırdık. Yaklaşık 25 kmlik ilave yapmış olduk. Geçriğimiz dönemde 9 kilometrelik travmay hattı ile İstanbul caddesini raylı sistemle buluşturduk.

Raylı sistem ağımızı YTH ile buluşturuyoruz. 5.4 km uzunluğa sahip 3 istasyona olyuşan hat ile Üniversite'den Görükle'ye erişimi sağlıyoruz.

Çalı - Demirtaş metro hattına önümüzdeki dönem başlıyoruz. 22 km uzunluğu ile toplam 16 istasyonu olan metro hattı Çalı İstasyonu'ndan Bursa terminaline ulaşacak. İlk kez kuzey - güney aksında bir metro yatırımı gerçekleştirmiş olacağız.

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Önümüzdeki dönem toplam 89k m metro hattına ulaşacağız.

68 adet metro aracını 189 milyon euro yatırımla kentimize kazandırıyoruz. Türkiyenin en genç otobüs filosuna sahip kentimize 500 yeni otobüs kazandıracağız. Elektrikli otobüs dönüşümünü de başlatacağız.

Yol ve kavşak çalışmaları da hayati öneme sahip. Mudaynya ve İzmir yönünde tek bir ulaşım aksına sahip. Güney çevre yolu yıllardır konuşuluyor.

Tek ana aksa alternatif biri kuzey biri güney olmak üzere iki yeni koridor oluşturuyoruz. 2.3 km'lik güzergahla araçlar direkt 11 Eylül Burvarı'na ulaşacak.

Koridorun 3. kısmında Recep Tayyip Erdoğan Bulvarı'nı 3 gidiş 3 geliş olmak üzere Hamitler'e bağlıyoruz.

Kuzey Koridoru'nda sağladığımız konforun bir benzerini güney koridorunda sağlıyoruz.

16 kilometrelik yeni bir alter oluşturuyoruz. Çalı - Görükle ve Şehir Hastanesi güzergahında ağır araç trafiğini yönlendiricek 9 kilometrelik yeni güzergah açıyoruz.

Kuzey'de ve Güney'de inşa edeceğimiz iki tünel ile Bursa'da bir ilki başaracağız.

Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı tarafından yapılacak Kuzey Otoyolu önemli bir yol üstlenecek. Hali hazırda kullanılan otoyol, Çevre Yolu olarak Büyükşehir Belediyesi'ne devredilecek.

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Mudanya Yolu, Şehir Hastanesi'ne oradan da Özlüce'ye kadar uzanan yeni bir alternatif güzergah oluşturuyoruz. Geçit Köptrüsü'nde yapım çalışmalarını başlattığımız çalışma ile Mudayna yolundaki dar boğazları gideriyoruz.

Trafik yükünü kaldırmayan Görükle Kavşağı yerine yepyeni bir kavşağın yapımına başlıyoruz.

Toplu taşıma yol ve kavşak çözümlerimizle artan ihtiyaçları giderirken otopark ihtiyacını 50 bin kapasiteli otoparkla gidereceğiz.

KENTSEL DÖNÜŞÜM PROJELERİ

Deprem özellikle şehrimiz gibi aktif fay hatları üzerine kurulu kentler için tartışılmaz bir gerçek.

Önümüzdeki dönemin en önemli konu başlığı kentsel dönüşüm.

Dirençli şehir Bursa için şimdi dönüşüm zamanı.



Bursa'daki 530 bin yapı ve 1 milyon bağımsız alan için çalışma başlattık. İstanbul Caddesi'nden Karapınar'a, Sıcak Su Gazi Emir'den Yiğitler'e ve kentm erkezine kadar dönüşüm projesini başlatıyoruz. 4 farklı dönüşüm projesi ile 11 bin konutu sahiplerine teslim edeceğiz.

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Jayka alanında uzman alanında akademisyenlerden oluşan bilim kurulumuzla çalışmalarımızı sürdürüyoruz. İlimiz bütünümüzdeki alanlarda kentsel dönüşüm çalışmalarına hız kesmeden deam edeceğiz.

Yeni dönemde 100 bin konutluk kentsel dönüşüm projemizi hayata geçiriyoruz.

Önümüzdeki dönem kentimizde 16 bin yeni sosyal konut inşa ediyoruz. Yeni evlenen çiftlerimiz, işçilerimiz ve emeklilerimiz başta olmak üzere uygun fiyatlarla herkesi ev sahibi yapıyoruz.

Uzun yıllardır konuşulan Hanlarbaı bölgemiz ile tarihimize imza attık. UNESCO Dünya Mirası lisetsinde yer alan Hanlar bölgesini ilmek ilmek işleyeceğiz. Geçtiğimiz dönemde birçok eseri günyüzüne çıkardık ve bölgede önemli bir seviyeye geldik.

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Setbaşı, Yeşil, Emirsultan kısmında dönüşümü gerçekleştiriyoruz.

Kent merkezimizin önemli tarihi yerlerinden olan Kayhan Bölgesi'nde meydanlı otopark projesini gerçekleştireceğiz. 3 bin metrekarelik alandaki meydan projemiz 300 araçlık kapalı otoparkıyla Çarşı bölgesindeki önemli bir eksiği giderecek.

Tarihi mahalle ve köylerimizi de koruyacağaız.

Uluabat gölü içerisindeki Gölyazıyı eşsiz bir turizm destinasyonu haline geleceğiz.

Gemlik'teki Umurbey mahallesini ön plana çıkaracağız.

Bir akıllı şehir yönetim merkezi oluşturuyoruz. Bu merkez istatistik ve bilgi analizi yaparken bir afet sırasında operasyon merkezine dönülecek. Şehrin dijital ikizinin oluşturulması çalışmalarını hızla oluşturuyoruz.

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Buski yeni dönemde de şehrimizin dirençli kent yolculuğunda en önemli görevleri kararlılıkla sürdürecek. Şubat ayı içerisindeki düzenleme ile su faturalarındaki ilk kademeyi 12 metreküpten 18 metreküpe çıkardık.

Çınarcık barajının suyunu Bursa ile buluşacak çalışmayı başlattık.

YEŞİL BİR BURSA

Geçtiğimiz dönemde 1,5 milyon metrekare yeni yeşil alan sözü vermiştik. 3,2 milyon metrekare yeni yeşil alanı kentimize kazandırdık. Bursa çok daha yeşil ve yaşanabilir bir şehir olacak. 3,5 milyon metrekarelik yeni yeşil alan sözünü veyiyorum.

Şehrimizde yeşil mavi bir ağ oluşturacağız. Ayvalıdere, Nilüfer Çayı, Gök Dere, Hacivat deresi güzergahlarında yeşil alanlar, yürüyüş yolları yaratacağız.

Kent bütünlüğüne yayacağımız tematik parklarımızla yeşili günlük yaşamın bir parçası haline getiriyoruz.

Şehrimizin çöp depolama alanı olarak kullanılan 180 bin metrekare alan üzerinde bir park konseptini hayata geçiriyoruz. Gemlik ilçesindeki 480 bin metrekarelik Kumsaz sahilinde su temalı eğlence parkımızı vatandaşlara açıyoruz. 500 bin metrekarelik tbir park da açacağız.

Hamitler'de 180 bin metrekarelik alandaki düzenli katı atık tesisimizi botanik parka dönüştürüyoruz.

Bursa olarak günde 3 bin 500 ton katı atık üretiyoruz. Son teknoloji katı atık tesisimizi şehrimize kazandırıyoruz. Kapalı sistemde koku başta olmak üzere çevreye hiçbir olumsuzluk yaratmayan tesiste günde 2 bin 500 ton katı atık berteraf ederek 100 bin evin elektriğini sağlayacağız.

Önümüzdeki dönem Bursa Belediyesi'nin enerjisinin yüzde 70'ini yenilenebilir kaynaklardan sağlayacağız.

HER ALANDA ÜRETEN BİR BURSA



Dağınık halde bulunan ve işlevlerini yerine getiremeyen imalathaneleri şehrin doğu ve batısında oluşturacağımız iki farklı KOBİ sanayi bölgesine taşıyacağız.

Üreticilerimizi yeni yerlere taşıyacağımız gibi mevcut yerleri de şehrimize kazandıracağız.

Üreticilerimizin ihtiyaçlarını gidermek üzere şehrin iki bölgesinde lojistik merkezleri kuruyoruz. Hava taşımacılığı deniz ve raylı sistemlerle entegre olacak.

Gemlik Zeytini'nin merkezini oluşturmuş olacağız.

Tarım ve hayvancılığın her sektörüne desteğimizi devam edeceğiz. Fidan ve süs bitkisi üreticileri ile ortak proje geliştireceğiz. İhracatımızı her yıl artırarak devam edeceğiz.

Genç ve kadın girişimcilere 100 bin TL'lik yeni iş hibesi sağlayacağız. Bursa İstihdam Ofisi ile vatandaşları iş ile buluşturacağız. Gençleri staj ile buluşturup maddi imkan sağlayacağız.

Kadınlarımızın ürünlerini alım garantisi ile ekonomiye sunacağız.

Bursa'yı projelerimizle turizmde üst seviyeye çıkaracağız. Uludağ'ın turizm potansiyelini harekete geçirecek projeler yapacağız.

Mudanya, Güzel Yalı ve Gemlik'te yapacağımız yat limanı ile Bursa Sahili'ni önemli bir turizm alanı haline getiriyoruz. Buralara yapacağımız yürüyüş ve rekreasyon alanları ile Bursa'nın sahiş şehri kimliğini canlandırıyoruz.

SOSYAL PROJELER

Genç Kant'a yıllık 5 bin TL yüklüyoruz. Gençler bu 5 bin TL ile sanatsal aktivitelere katılacak. STK faaliyetlerini tek çatı altında toplayan ortak alanlar yapacağız.

Düzenlenen etkinlikler için mekanlara ihtiyaç da üst düzeye çıkmış durumda.