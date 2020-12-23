Burs ve kredi ödemeleri 2021 yılında ne kadar olacak? Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Üniversite öğrencilerine müjde

Bütçe görüşmelerinin, Meclisin temel görevleri arasında ilk sıralarda yer aldığını söyleyen Erdoğan, Meclis'te kabul edilmesiyle bütçenin artık, iktidarı ve muhalefetiyle tüm Meclis'in, tüm ülkenin ve milletin bütçesi haline geldiğini dile getirdi.

Öğrencilere de burs müjdesi veren Erdoğan 2021 yılında verilecek olan burs ve kredileri açıkladı

ÜNİVERSİTE ÖĞRENCİLERİNE BURS VE KREDİ MÜJDESİ

Üniversite öğrencilerine müjde vermek istiyorum. Gençlik ve Spor Bakanlığımız vasıtasıyla 2021 yılında öğrencilerimize vereceğimiz kredi ve burs miktarını belirledik. 2020 yılında lisans öğrencilerine 550 TL, Yüksek Lisans'a 1100 TL, Doktora'da 1650 TL olarak uyguladığımız kredi ve burs ödemelerinin toplam ödemelerini 9 milyar 670 milyon TL'yi buldu. Önümüzdeki yıl ise lisansta bu rakamı 550'den 650 TL'ye çıkarmış bulunuyoruz. 1100 TL olan Yüksek Lisans'ı 1300 TL'ye, Doktora'da ise 1650 TL olan ödemeyi 1950 TL'ye çıkarmış oluyoruz.