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Gündem
Haber Giriş: 20.08.2021 - 11:03 | Son Güncelleme:

Burka nedir?

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Burka nedir?

Burka son dönemlerin en çok konuşulan merak edilen terimlerinden biri oldu. Burka yaygın olarak Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde kullanılmaktadır. Peki, burka nedir?

Burka, her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaftır. Taliban yönetimi zamanında Afganistan'da giyilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Şu anda yaygın olarak Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde kullanılmakla beraber, dünyanın hemen her yerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı koyu Yahudi mezhepleri de burka benzeri tüm vücudu örten kıyafetler giymektedirler

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