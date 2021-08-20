Burka nedir?

Burka, her taraftan kapalı, giyenin önünü görmesi için yüz kısmı kafesli çarşaftır. Taliban yönetimi zamanında Afganistan'da giyilmesi zorunlu hale getirilmiştir. Şu anda yaygın olarak Afganistan, Pakistan ve Hindistan'ın kuzey bölgesinde kullanılmakla beraber, dünyanın hemen her yerinde kullanılmaktadır. Ayrıca bazı koyu Yahudi mezhepleri de burka benzeri tüm vücudu örten kıyafetler giymektedirler

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