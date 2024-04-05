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Burdur'un Tefenni ilçesinin ilk kadın muhtarı mazbatasını aldı

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#Burdur#Mazbata#Nezahat Uysal
Burdurun Tefenni ilçesinin ilk kadın muhtarı mazbatasını aldı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 05, 2024 15:39

Burdur'un Tefenni ilçesinin ilk kadın mahalle muhtarı seçilen Nezahat Uysal (38) mazbatasını aldı.

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31 Mart 2024 Mahalli İdareler Genel Seçimlerinde, Tefenni ilçesi Yenice Mahalle muhtarlığına iki çocuk annesi Nezahat Uysal seçildi. Uysal, mazbatasını alarak göreve başladı. Mehmet Akif Esoy Üniversitesi Tefenni Meslek Yüksekokulu İnsan Kaynakları Bölümü son sınıf öğrencisi olan Uysal, "Seçim döneminde mahalle sakinlerimizin verdiği destek için teşekkür ederim. Her mahalle sakinimize ulaşmaya çalıştım, gönüllerine girmeye çalıştım. Allah nasip etti mahalle sakinlerimizin teveccühü ile Tefenni'nin ilk kadın muhtarı oldum. İnşallah mahallemiz için en iyi şekilde hizmet edeceğim" dedi.

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#Burdur#Mazbata#Nezahat Uysal

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