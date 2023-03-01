Burdur'un sulak alanlarında 298 kuş türü barınıyor

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Burdur'daki sulak alanlarda Doğa Koruma ve Milli Parklar Burdur 6'ncı Bölge Müdürlüğü tarafından kuşların popülasyonunu izlemek, popülasyon durumları hakkında bilgi sahibi olmak ve buna göre gerekli önlemleri almak amacıyla her yıl ocak ayında 'Kış Ortası Kuş Sayımı' yapılıyor.

Kuş sayımına Bölge Müdürlüğü personelinin yanı sıra uzman biyologlar, gönüllü kuş gözlemcileri katılıyor.

Burdur Gölü, Salda Gölü, Yarışlı Gölü, Çorak Göl, Gölhisar Gölü, Karataş Gölü, Yazır Gölü gibi önemli sulak alanlarda ağırlıklı olarak sakar meke, elmabaş patka, macar ördeği, ketenkuşu, tepeli pelikan, gece balıkçılı, kaşıkgaga, gri balıkçıl, sığır balıkçılı, gülen sumru, erguvani balıkçıl, flamingo, çapraz gaga, ak gerdanlı ötleğen, yalı çapkını, küçük balaban, alaca balıkçıl, suna, kılıçgaga, balık kartalı, boz kaz, bahri gibi su kuşları ile küçük sıvacı kuşu, kızıl şahin, kayasıvacı kuşu, akkuyruklu kartal, küçük kartal, arı kuşu, kınalı keklik, maskeli ötleğen gibi 298 tür Kuş barınıyor.