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Haber Giriş: 21.04.2021 - 10:37 | Son Güncelleme:

Burdur'da yılkı atları, dronla görüntülendi

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Burdur'da yılkı atları, dronla görüntülendi

Burdur'un merkez Aziziye ve Bucak Kestel yaylalarında yaşayan yılkı atları, dronla havadan görüntülendi.

Merkez Aziziye ile Bucak Kestel yaylalarında doğaya bırakılan ve özgürce yaşayan yılkı atları, bölgede gezintiye çıkan kişi tarafından dronla görüntülendi. Görüntülerde yavruları ile dolaşan atların daha sonra başka at sürüsü ile bir araya geldiği görülüyor. Sürüdeki atların şahlanışı da görüntülerde yer alıyor. Dağlara doğru giden yılkı atları, bir süre sonra gözden kayboluyor.

Burdurda yılkı atları, dronla görüntülendi

 

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