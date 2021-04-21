Burdur'da yılkı atları, dronla görüntülendi

Merkez Aziziye ile Bucak Kestel yaylalarında doğaya bırakılan ve özgürce yaşayan yılkı atları, bölgede gezintiye çıkan kişi tarafından dronla görüntülendi. Görüntülerde yavruları ile dolaşan atların daha sonra başka at sürüsü ile bir araya geldiği görülüyor. Sürüdeki atların şahlanışı da görüntülerde yer alıyor. Dağlara doğru giden yılkı atları, bir süre sonra gözden kayboluyor.





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