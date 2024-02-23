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Burdur'da yaşlı çiftin kahreden ölümü... Kombi bacası yerinden çıkmış

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#Burdur#Kombi#Zehirlenme
Burdurda yaşlı çiftin kahreden ölümü... Kombi bacası yerinden çıkmış
Oluşturulma Tarihi: Şubat 23, 2024 11:38

Burdur'da Mehmet (80) ve Fatma Üstün (78) çifti evlerinde ölü bulundu. İncelemede, çiftin doğal gaz kombi bacasının yerinden çıkmasıyla sızan karbonmonoksit gazından zehirlendiği belirlendi.

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Atatürk Mahallesi Fahri Şentürk Caddesi'ndeki bir binanın birinci katında oturan Mehmet-Fatma Üstün çiftine telefonla ulaşamayan yakınları, dün saat 19.00 sıralarında eve geldi. Çilingir ile kapıyı açıp, eve giren ailenin yakınları, Mehmet Üstün'ü yatağında, Fatma Üstün'ü ise banyoda hareketsiz halde buldu. İhbarla adrese gelen sağlık ekibi, çiftin hayatını kaybettiğini belirledi.

Burdurda yaşlı çiftin kahreden ölümü... Kombi bacası yerinden çıkmış

Polis ekibinin doğal gaz zehirlenmesinden şüphelenilmesi üzerine doğal gaz dağıtım şirketi ekipleri de çağrıldı. Ekiplerin yaptığı ölçümde, evde karbonmonoksit gazı belirlendi.

Doğal gaz kombisinin bacasının yerinden çıktığı, gazın içeri dolduğu tespit edildi. Çiftin cenazesi otopsi için Burdur Devlet Hastanesi morguna götürülürken; olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Burdur#Kombi#Zehirlenme

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