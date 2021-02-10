Burdur'da tankerle çarpışan otomobilin sürücüsü öldü

Tolga Bilgiç'in (29) kullandığı 07 ANF 396 plakalı otomobil, S.A. yönetimindeki 32 ABK 890 plakalı tanker ile Isparta-Antalya kara yolunda Burdur sınırlarındaki Çamlıdere mevkisinde çarpıştı.

İhbar üzerine kaza yerine jandarma ve 112 Acil Servis ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekibi, otomobil sürücüsünün yaşamını yitirdiğini belirledi.

Bilgiç'in cenazesi incelemenin ardından Burdur Devlet Hastanesi'nin morguna gönderildi.

Tanker sürücüsü ise jandarma ekibince karakola götürüldü.