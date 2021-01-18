Burdur'da kar yağışı etkili oldu

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Evler beyaz örtüyle kaplandı. Kar, Burdur- Büğdüz karayolunda ise çok sayıda otomobilin kayarak yoldan çıkmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri Burdur Belediyesi, kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Trafik polisleri yolda kalan araç sürücülerine zincir takmaları konusunda yardımcı oldu.