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Gündem
Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 18.01.2021 - 16:03 | Son Güncelleme:

Burdur'da kar yağışı etkili oldu

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Burdur'da kar yağışı etkili oldu
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BURDUR'da sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte, seyrine doyumsuz görüntüler ortaya çıkardı. Kar yağışı ulaşımda da aksamalara neden oldu.

Kent merkezinde sabah saatlerinde başlayan kar yağışıyla birlikte güzel görüntüler ortaya çıktı. Evler beyaz örtüyle kaplandı. Kar, Burdur- Büğdüz karayolunda ise çok sayıda otomobilin kayarak yoldan çıkmasına neden oldu. İl Özel İdaresi ve Karayolları ekipleri Burdur Belediyesi, kar küreme ve temizlik çalışması yaptı. Trafik polisleri yolda kalan araç sürücülerine zincir takmaları konusunda yardımcı oldu.

Burdurda kar yağışı etkili oldu

 

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