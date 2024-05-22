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Burdur’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 7 şüpheli tutuklandı

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#Burdur#Kaçakçılık Operasyonu#Uyuşturucu Operasyonu
Burdur’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 7 şüpheli tutuklandı
Oluşturulma Tarihi: Mayıs 22, 2024 19:33

Burdur İl Jandarma Komutanlığı unsurları tarafından düzenlenen kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonlarında yakalanarak gözaltına alınan 24 şüpheliden 7’si tutuklandı.

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Burdur İl Jandarma Komutanlığı ekipleri tarafından 01-20 Mayıs tarihleri arasında Cumhuriyet Başsavcılıkları ile koordineli olarak, kaçakçılık ve organize suçlarla mücadeleye yönelik yapılan planlı çalışmalar sonucu icra edilen 23 faaliyette yakalanarak hakkında adli/idari işlem yapılan 24 şüpheliden 16’sı ifadelerinin alınmasının ardından serbest , 1’i adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken 7’si tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Burdur’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 7 şüpheli tutuklandı

Müdahale edilen olaylarda 50 gram skunk, 33 gram eroin, 10 gram bonzai, 2 gram metamfetamin, 4 adet sentetik ecza, 7 adet kullanma aparatı, 492 litre kaçak/sahte şarap, 30 litre kaçak/sahte viski, 16 litre kaçak/sahte rakı, 5 litre etil/metil alkol, 4 adet alkollü içki aroması/kiti, 2 adet damıtma düzeneği 3 adet tabanca, 3 adet av tüfeği, 1 adet havalı tüfek, 1 adet kurusıkı tabanca, 3 adet tabanca şarjörü, 2 adet tüfek şarjörü, 20 adet tabanca mühimmatı, 24 adet av tüfeği mühimmatı ele geçirildi.

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Burdur’da kaçakçılık ve uyuşturucu operasyonları: 7 şüpheli tutuklandı

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#Burdur#Kaçakçılık Operasyonu#Uyuşturucu Operasyonu

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