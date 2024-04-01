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Burdur'da iki grup kavga etti; 6 yaralı

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#Burdur#Kavga#Polis
Burdurda iki grup kavga etti; 6 yaralı
Oluşturulma Tarihi: Nisan 01, 2024 10:45

Burdur'da iki grup arasında çıkan kavgada 6 kişi hastanelik oldu.

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Burdur merkez Çallıca köyünde dün meydana gelen olayda A.K. (48) ve M.E.K. (23) ile köyün gençleri arasında tartışma çıktı. Ailelerin de karıştığı sözlü tartışma daha sonra taşlı sopalı kavgaya dönüştü. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kavgada A.K., M.E.K., B.A.A. (18), M.T. (19) ve B.B. (19) çeşitli yerlerinden yaralandı. Kavgayı ayırmak isteyen Ş.B. (42) de aldığı darbelerle yaralanarak ambulanslarla Burdur Devlet Hastanesi'ne getirildi. Olaya karışan 6 kişi ifadesi alınmak üzere jandarma karakoluna götürüldü. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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#Burdur#Kavga#Polis

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