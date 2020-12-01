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Mesut MADAN/BURDUR, (DHA)
Haber Giriş: 01.12.2020 - 13:48 | Son Güncelleme:

Burdur'da devrilen kamyonda yüklü yem çuvalları yola saçıldı

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Burdur'da devrilen kamyonda yüklü yem çuvalları yola saçıldı
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BURDUR'da sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği yem yüklü kamyon devrildi. Yem çuvallarının yola saçıldığı kazada 2 kişi hafif yaralandı. Kaza nedeniyle yolda uzun araç kuyruğu oluştu.

Burdur'daki fabrikadan yüklediği yemleri Bayındır köyüne götüren Mustafa G. (58) yönetimindeki 15 NH 639 plakalı kamyon, Büğdüz köyü kavşağı yakınlarında sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu devrildi. Kazada kamyonda yüklü yem çuvalları yola savrulurken, sürücü Mustafa G. ile beraberinde bulunan Şevket K. (59) hafif şekilde yaralandı. Yaralılar ambulansla Burdur Devlet Hastanesi'ne götürülerek, tedaviye alındı.

Kaza nedeniyle Burdur- Antalya karayolu kısa süre trafiğe kapandı. Yolda uzun araç kuyrukları oluştu. Kaza yapan kamyon ile çuvalların kaldırılmasından sonra yol, kontrollü olarak trafiğe açıldı. Yola saçılan yemler ise başka bir kamyona yüklenerek götürüldü.

Burdurda devrilen kamyonda yüklü yem çuvalları yola saçıldı

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