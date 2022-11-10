Burdur'da çektiği videoyla hayatı değişti, milyonlara ulaştı

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Sosyal medya platformları üzerinden 3 yıldır video çekip yayınlayan "Keçiperver" olarak tanınan Havvanur'un Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyünde tarladaki çalışma anlarından hazırladığı vlog Türkiye genelinde büyük ilgi topladı. Kesitlerini paylaştığı Çamlık köyünde büyüyen Havvanur, yurt dışında yüksek lisans yapmak için işinden istifa etmesinin ardından video çekmeye başladığını söyledi. Üç sene önce Twitter üzerinden paylaştığı bir videonun ardından arkadaşlarının desteğiyle video çekmeye başlayan Havvanur, Youtube üzerinden 3 yıldır uzun vloglar yayınlıyor.
“HERKES BENİ KEÇİPERVER OLARAK TANIYOR”
Çektiği vlogun viral olmasının ardından İHA muhabirine açıklamada bulunan Havvanur, "Herkes beni Keçiperver olarak tanıyor, gerçek ismim Havvanur. 1993 yılında Antalya’da doğdum ve küçük yaşta memleketim olan Burdur’un Bucak ilçesine bağlı Çamlık köyüne taşınarak burada büyüdüm. Eğitimimi Ankara Gazi Üniversitesi’nde tamamladım" dedi.
"VİDEOLARINI BAZEN BEN ÇEKİYORUM"
Viral olan videoda büyük ilgi toplayan Keçiperver’in annesi Fatma Kösem ise, "Kızıma çekimlerde destek oluyorum. Ben çekiyorum bazen videoları, o da bize yardımcı oluyor köy işlerinde. Bizimle birlikte tarlaya geliyor, sabahtan akşama kadar birlikte çalışıyoruz. O bize, biz de ona yardımcı oluyoruz. Karşılıklı birbirimize destek oluyoruz. Hemen hemen her gün ilçeden buraya geliyoruz" şeklinde konuştu.