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Uğur ERGAN / ANKARA
Haber Giriş: 14.07.2020 - 07:00,Son Güncelleme:

Burdur’da 23 askerde koronavirüs çıktı

Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
Burdur’da 23 askerde koronavirüs çıktı
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Türk Silahlı Kuvvetleri’nde ilk kez büyük çapta koronavirüs vakasına rastlandı. Burdur’da birliğine yeni katılan yükümlülerden 23’ünde COVID-19 vakası tespit edildi.

Milli Savunma Bakanlığı’nın açıkladığı bilgilere göre, Burdur’daki 58. Piyade Er Eğitim Alay Komutanlığı’na teslim olan yükümlülerden 23’ünde koronavirüs tespit edildi. Koronavirüs vakası olanlar ile bu personelle temas ettiği değerlendirilenler önceki gün Kredi Yurtlar Kurumu’na ait yurtlarda karantina altına alındı. Bakanlık, pozitif vaka tespit edilen personelde herhangi olumsuz bir durum bulunmadığını açıkladı. COVID-19 vakası tespit edilenlerin durumunun Sağlık Bakanlığı ile koordineli olarak yakından takip edildiği de bildirildi.

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Uğur Ergan
Uğur Ergan
uergan@hurriyet.com.tr
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