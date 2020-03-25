Burdur'a gelenlerin ateşleri ölçülüyor

Burdur İl Sağlık Müdürlüğü ve İl Emniyet Müdürlüğü işbirliği ile kentin Fethiye, Antalya ve Isparta girişlerinde uygulama yapılıyor. Uygulama kapsamında kente giriş yapan araçlardaki sürücüler ile yolcuların ateşleri ölçülüyor. Her gün 06.00- 22.00 saatleri arasında yapılan uygulamada, 65 yaş ve üstü olduğu belirlenen vatandaşlar evlerine gönderiliyor.

Uygulamada koronavirüsle ilgili broşür de dağıtılıyor.