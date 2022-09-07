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Burdur Gölü'nün gözyaşları kan oldu

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#Burdur Gölü#Kuraklık#Isparta
Burdur Gölünün gözyaşları kan oldu
Oluşturulma Tarihi: Eylül 07, 2022 07:00

Türkiye’nin en büyük göllerinden biri olan Burdur Gölü, gün geçtikçe kuruyor. Buharlaşma, kirlilik, yasal veya kaçak yapılan on binlerce sondaj ve gölü besleyen derelere inşa edilen gölet ya da barajlar nedeniyle kuruyan Burdur Gölü’nün Isparta'ya sınırı tamamen kayboldu.

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Burdur sınırları içinde kalan gölün, kuruyan alanlarında küçük su birikintileri bulunuyor. 2018 yılında su birikintisinden sızan iki akıntıyı fotoğraflayıp ‘Burdur Gölü’nün gözyaşları’ diyerek paylaşan doğa ve yaban hayatı fotoğrafçısı Tamer Yılmaz, 4 yıl sonra kurumanın hızla arttığı bölgede yeni görüntü çekti. Yılmaz, bu kez çektiği fotoğrafı, ‘Burdur Gölü kan ağlıyor’ notu ile paylaştı. Sosyal medyadan paylaşılan notta Yılmaz, “Göl çekildikçe göl tabanındaki gözeler de bir bir açığa çıkıp, bu gözelerden çıkan sular da göle ulaşmaya çalışıyor. Ama burada diğer gözelerden farklı olarak kan ağlıyor sanki” dedi.

‘SU KAYBI YÜZDE 55’

Eğirdir, Beyşehir, Salda ve Burdur gibi birçok gölde araştırmalar yürüten Türkiye Tabiatını Koruma Derneği (TTKD) Bilim Danışmanı Dr. Erol Kesici de göl aynasının yüzde 45 oranında küçüldüğünü söyledi. Dr. Kesici, gölün 50 yıl önce 7.5 milyar ton olan su kapasitesinde yüzde 55 kayıp yaşandığını belirterek, 3.4 milyar ton su kapasitesi kaldığını dile getirdi.

 

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#Burdur Gölü#Kuraklık#Isparta

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