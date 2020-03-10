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BURDUR (İHA)
Haber Giriş: 10.03.2020 - 10:20,Son Güncelleme:/

Burdur Gölü'nde sazlık yangını

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Burdur Gölü'nde sazlık yangını
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Burdur Gölü etrafındaki sazlık alanda yedinci kez yangın çıktı, itfaiye ekiplerinin kontrol altına aldığı yangında 10 dekar sazlık kül oldu.

Dün akşam saatlerinde çıkan yangını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirerek, yardım istedi. İhbar üzerine olay yerine Burdur Belediyesi'ne bağlı iki itfaiye ekibi geldi ve sazlıkları söndürme çalışması başlattı. Rüzgarın ters esmesi sebebiyle alevler bir anda büyüdü ancak kısa sürede gelen ekipler yangına müdahale ederek alevleri kontrol altına almaya başardı. Sazlık alan kenarında çiçek açan badem ağacı da yanmadan kurtarıldı. Çıkan yangında 10 dekar sazlık alan kül oldu.

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