Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete© Copyright 2022 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
HABERLERGündem Haberleri

Burcu Palamut, şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

#Şırnak#Silopi#Fırat Palamut
Burcu Palamut, şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

Şırnak'ın Silopi ilçesinde 6 yıl önce PKK saldırısında şehit olan eşi Fırat Palamut (25) gibi polis olmak isteyen ve eğitim gören Burcu Palamut, staja başladı. Palamut, göreve başlamak için heyecanlı olduğunu söyledi.

Haberin Devamı

Adana Emniyet Müdürlüğü Çevik Kuvvet Şube Müdürlüğü'nde görevli polis memuru Fırat Palamut, 2016 yılı Mart ayında terör örgütü PKK ile mücadele kapsamında geçici olarak Şırnak'ın Silopi ilçesinde görevlendirildi. 3 yıllık polis Palamut, 5 Nisan 2016’da PKK’lı teröristlerin roketli saldırısında ağır yaralandı. Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi’ne sevk edilen Palamut, yapılan tüm müdahalelere karşın 23 Mayıs 2016’da şehit oldu.

Burcu Palamut, şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

Fırat Palamut'un, şehit olmadan 8 ay önce nikah kıyıp düğün planı yaptığı eşi Burcu Palamut ise polis memuru olmaya karar verdi. Aksaray Polis Meslek Eğitim Merkezi’nde öğrenim gören Palamut, staj için Adana'ya geldi. Şehit eşinin adının verildiği TOMA'nın önünde fotoğraf çektiren Palamut, polis teşkilatına katılmayı heyecanla bekliyor.

Haberin Devamı

Burcu Palamut, şehit eşi gibi polis olmak için gün sayıyor

Haberle ilgili daha fazlası:
#Şırnak#Silopi#Fırat Palamut

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş

BAKMADAN GEÇME!

Ukraynada savaşın sonucunda ne olacak İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

Ukrayna'da savaşın sonucunda ne olacak? İşte yanıtı belirleyecek 5 faktör ve bundan sonrasına dair senaryolar...

#Rusya Ukrayna Savaşı
Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi Putine destek nasıl

Yaptırımlar ve tuhaflıklar... Rus halkının savaşa bakış açısı değişti mi? Putin'e destek nasıl?

#Rusya
Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu

Doğum gününde bombalar, hastanede mahsur kanser hastaları... Savaş en çok çocukları vurdu!

#Ukrayna Rusya Savaş