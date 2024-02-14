‘Buraya kitap yığarım’ demişti şimdi okul kuruyor... Sen çok yaşa 112 Havva

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ANTALYA İl Sağlık Müdürlüğü’ne bağlı 112 personeli olarak çalışan 38 yaşındaki Havva Aydanur Ertuğrul, bir çocuk annesi. Ertuğrul, büyük depremin ardından görevli olarak gittiği Hatay’da enkazdan çıkar çıkmaz kitaplarını isteyen Gürkan Öztürk’le karşılaştı. O günden sonra da hedefi deprem bölgesindeki eğitim ihtiyaçlarının giderilmesine katkı sağlamak oldu. Havva Aydanur Ertuğrul, deprem bölgesindeki çalışmalarını şöyle anlattı:

HER ŞEY GÜRKAN’IN İSTEĞİYLE BAŞLADI

“Deprem bölgesine ilk gelen sağlık ekiplerindendik. O günden beri Hatay’dan elimi hiç çekmedim. Depremin üçüncü günü Gürkan karşımıza çıktı. ‘Kitaplarım enkazda kaldı’ diye üzüldü. ‘Sana kitap yığarım’ dedim. Çok güzel destek geldi. Yetkililerden onay aldık ve gelen bağışlarla sıra, tahta, forma, defter, kalem bulup çadır okullar kurmaya başladık. Bunları gönüllülük esasıyla yaptık. 4 ay önce de Ülkem Okuyor Derneği’ni kurduk ve daha önce açtığımız 17’ye ek olarak 2 kütüphane daha açtık. Şimdi ise 22’nci ve en büyük okulu açmak için anlaşmayı Hatay İl Milli Eğitim Müdürlüğü ile imzaladık. Gürkan bir kıvılcım çaktı, kitapseverler de o kıvılcımla yanan ateşi büyütmeye başladı. Bu ateşin etrafında depremzedelere umut olmaya çalışıyoruz. Bize güven arttıkça destekler de arttı, biz de daha çok iş yapmaya başladık.

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137 BURS 7 BİN 700 ÖĞRENCİYE KİTAP

Okul ve kütüphane olarak 40 açılış yapmışız. 7 bin 700 öğrenciye kitap göndermişiz. Başarılı, kitap okuyan ve öğretmenlerinin bize bildirdiği 137 öğrenciye burs veriyoruz. Hem ihtiyaç sahibi hem başarılıysa internetini, bilgisayarını, ders çalışma masasını çözüyoruz ve üstüne nakdi yardım yapıyoruz. Depremzede çocuklu kadınları, açtığımız kütüphanelerde istihdam ediyoruz. Sadece eğitim desteği değil, tüm ihtiyaçlara yetişmeye çalışıyoruz. Organizasyonların tamamını 50 liralarla yapıyoruz. Bin lira lazımsa, 50 lira verecek 20 kişi lazım diyorum.”

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‘GÖZLERDEKİ IŞIK İÇİN HATAY’DAYIM’

YORULDUĞUNU ancak vazgeçmeyeceğini söyleyen Havva Aydanur Ertuğrul, “Çocukların gözlerindeki ışık için Hatay’dayım. Bizim açtığımız çadır okullarda okuyan bir öğrencimiz tıp fakültesini, biri de fen lisesini kazandı. ‘Abla kitap getirmeseydin bir yerden bulurdum belki ama sen geldiğinde hayatın devam ettiğini hatırladım’ demişti” ifadelerini kullandı.

Gürkan Öztürk , Hatay’da 69’uncu saatte enkaz altından kurtarıldı.

DERNEĞİN AMACI OKUMAYI VE ANLAMAYI ARTIRMAK

DEPREM yardım derneği olmadıklarını ifade eden Havva Aydanur Ertuğrul şunları söyledi: “Ülkedeki okuma ve anlama oranını artırmayı hedefleyerek kurulmuş ilk derneğiz. Doğru kitaplarla doğru kişileri buluşturmak istiyorum. Derneğimizin temel amacı okumayı ve anlamayı artırmak. Kitabı birlikte okuyup üzerine konuşuyoruz. Ben kitap okumayı ülkenin normali yapmak istiyorum. Bu nedenle hâlâ enkazlardan çıkan kitapları bile topluyoruz. Farklı illerden okullarla anlaşıp kitap etkinlikleri düzenliyoruz.”

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