‘Burada bekleme’ dediği kız çocuğunu tekme tokat dövdü... Valilik açıklama yaptı

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Olay, Gültepe Mahallesi Eflatun Caddesi üzerinde bulunan bir büfenin yanında meydana geldi. Büfe sahibi M.E. iş yerinin yanında kaldırımda bekleyen F.D.E. adlı kız çocuğunu "Burada bekleme" diyerek uyardı. Yaşanan tartışmanın ardından M.E., F.D.E.’yi tekme ve tokat atarak darbetmeye başladı. Y

ere düşen kız çocuğu çevredekilerin yardımıyla kurtarıldı. O anlar cep telefonu kamerasına yansırken, darp raporu alan kız çocuğunun şikayeti üzerine M.E. gözaltına alındı. Bir suç kaydı bulunan M.E., işlemlerinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemede ev hapsiyle cezalandırıldı.

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

Valilik konuyla ilgili açıklama yaptı. Açıklamada, “F.D.E. isimli (13) yaşı küçük kız çocuğu, işyeri sahibinin ‘Dükkanın önünde bekleme yapma’ diyerek kendisini darp ettiğini beyan etmiş, olay sonrası F.D.E. isimli çocuğun şikayeti üzerine, Asayiş Şube Müdürlüğümüz ekiplerince yakalanan M.E. isimli şahıs ‘Çocukların kendisiyle dalga geçtikleri’ gerekçesiyle darp olayının yaşandığını beyan etmiştir. M.E. isimli şahıs Bahçelievler Şehit Yıldız Işılakça Polis Merkez Amirliğinde yapılan işlemlerinin ardından sevk edildiği mahkemece ev hapsi ve adli kontrol şartıyla serbest bırakılmıştır. Valiliğimiz tarafından mağdura ve ailesine psiko sosyal destek verilmiş olup, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü Hukuk Hizmetleri Birimi çocuğa yönelik yaşanan şiddet olayına müdahil olmuştur” denildi.