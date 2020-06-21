Bünyamin Sürmeli'den 'süper hücre' uyarısı! Bu hafta havalar nasıl olacak?

Bünyamin Sürmenli’nin açıklamalarından satır başları;

Sağanak yağış minik bir mola verdi, ama tekrar gelecek ve haftanın ilk yarısında kuvvetli sağanaklarımız var ve yine bir uyarımız var. Orta ve Kuzey bölgeler, Marmara’nın büyük bir kısmı yine sağanak yağış alacak.

Dikkati Salı gününe çekiyoruz, Salı günü Marmara’nın güneyi, Orta Batı Karadeniz şayet şöyle şehirleri sıralayacak olursa Balıkesir, Bursa çevrelerinden başlıyor, Yalova, Kocaeli, Sakarya, Bolu, Bilecik, Düzce Zonguldak, Sinop’a kadar uzanıyor bu alanda kuvvetli sağanak olacak yağışın miktarı fazla ve bu süper hücre oluşumları görünüyor yani dolu ihtiva eden yıldırımlar ve şimşeklerin yağışlara eşlik ettiği sistem hareketleri.