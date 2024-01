Bunun adı vicdansızlık! Çöp konteynerinde 5 yavru köpek bulundu

Haberin Devamı

Keşan Belediyesi Temizlik İşleri Müdürlüğü'nün temizlik işçileri, kamyonla çöp toplarken, Aşağı Zaferiye Mahallesi Su Deposu Sokak'ta, çöp konteynerine atılmış koliden sesler geldiğini fark etti. Koliyi açan işçiler, içinde 5 yavru köpek buldu. Veteriner İşleri Müdürlüğü ekiplerine teslim edilen ve 1 haftalık olduğu öğrenilen 4'ü erkek, 5 yavru köpek, daha sonra bakımları için KE-HAYKO yetkililerine verildi.

'BİBERONLA BESLİYORUZ'

KE-HAYKO Başkanı Sevinç Cebeci, temizlik işçilerinin, dikkatleri sayesinde konteynere atılmış kolide buldukları 5 yavru köpeğin kendilerine teslim edildiğini belirterek, "Daha gözleri açılmamış, 10 günlük bile olmayan yavru köpekleri bir koli içerisinde çöp konteynerine atmışlar. Çok üzgünüm. Biz her zaman insanlara, 'Annelerinden ayırmayın ya da kısırlaştırın' diyoruz. Keşan Belediyesi, zaten kısırlaştırma yapıyor. Bir sokak hayvanı bahçeye doğurduysa ya da kendi hayvanınız doğurduysa eğer bunları çöp konteynerine atmak hangi insanlığa, hangi Müslümanlığa sığıyor? Ben anlamıyorum. Hangi cani bir canlıyı koli içinde çöp konteynerine atar? Biz bunu çözmüş değiliz. Çok üzgünüz. Biberonla besliyoruz. Fakat ben gönüllülerden de bu konuda destek istiyorum. Şu an hepsine ben bakıyorum. Ancak gönüllüler olursa biberonlarını, süt tozlarını vereceğim. Sadece onlara sıcak yuvalarını açarak büyüyene kadar bakmaları, mama yiyebilir hale geldiklerinde de ya sahiplendiririz ya da aşılarını yaptırıp Can Evi barınağına koyarız. Şu zor günlerde birbirimize kenetlenmeye ihtiyacımız varken neden böyle şeyler yapılıyor? Bizim için canlının canı önemli. Onları atanlara da şunu söylüyorum, neden onları annelerinden ayırıp çöp konteynerine atarsınız? Çöp konteynerine atılınca oradan da kamyonda preslensin mi istiyorsunuz? Ölsünler mi, acı mı çeksinler istiyorsunuz? Nedir derdiniz?" diye konuştu.