Bunun adı vicdansızlık! Bakımsızlıktan kör olmuş, dişleri çekilmiş

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Merdiven altı üretim yapıldığına ilişkin ihbar alan Bursa Büyükşehir Belediyesi ekipleri, Her Eve 1 Pati Derneği (HEPAD) ile ruhsatsız hayvan çiftliğine baskın düzenledi. Baskında kurtarılan 30 cins köpeğin kötü şartlarda yaşadığı belirlendi. Tedaviye alınan köpeklerin, kötü şartlar nedeniyle travma yaşadıkları ve insanlardan korktukları görüldü. Köpeklerin tedavileri ve rehabilitasyon sürelerinin ardından yuvalandırmak istediklerini belirten Her Eve 1 Pati Derneği üyesi Zuhal Arslan, "Bursa Büyükşehir Belediyesi'ne gelen bir ihbar üzerine belediye ekipleri ile bu üretim çiftliğine gittik. Ardından HEPAD olarak bu çocukları korumamız altına aldık. Çünkü bunların hepsi, çok kötü şartlarda bakılmış. Kimisinin gözü kör olmuş, kimisinin dişleri çekilmiş. İnanılmaz kötü şartlarda bakılmışlar. Biz de bunları HEPAD olarak bünyemize aldık. Tüm sağlık kontrollerini yaptık, yaptırmaya da devam ediyoruz. Tüm işlemleri bittikten sonra da yuvalandıracağız" dedi.

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Köpeklerin merdiven altı üretim çiftliklerinde kötü muameleye maruz kaldıklarını söyleyen Arslan "Tabii ki çok kötü davranabiliyorlar. Bu köpekleri, çok kötü kullanabiliyorlar. O yüzden iyi ki de bu çiftlik ihbar edildi ve belediye ekipleri baskın yaptı. Şu an çok şükür kurtuldular. Artık bundan sonraki ikinci hayatları, çok sıcak yuvaları olacak" diye konuştu.

'ARTIK YETER, BU ÜLKEDE ÜRETİM DURDURULSUN'

Şu an kurtarılan 30 köpeğin iyi olduğunu anlatan Arslan, "Çoğu gerçekten çok travmatik olmuşlar. Çok korkaklar, titriyorlar ve insandan korkuyorlar. İnanın; bazısı ilk defa gün yüzü görüyor. İlk kez doğayı görüyorlar. Lütfen artık üretim dursun. Bakın minicik dostlarımızı üretim çiftliklerinden kurtarıyoruz ya da sokaklara, barınaklara atılıyor. İşleri bittikten sonra bunu yapıyorlar. Dolayısıyla bunları kurtarmaktan melez hayvanlara sıra gelmiyor. Artık yeter, bu ülkede üretim durdurulsun. Vatandaşlarımız da satın almasın, yuva olsun. Kurtarılan hayvanların arasında terrier, poodle, french bulldog, yorkshire terrier, pointer, Çin aslanları ve spitz cinsi köpekler var. Ama hepsi çok kötü durumda. Maalesef talep olduğu için üreticiler de üretiyor. Fakat üreticiler o kadar kötü şartlarda bakıyorlar ki gerçekten kör kuyularda üretiyorlar" dedi.

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EV ORTAMINDA BAKILIYORLAR

Arslan, "Dostlarımızı aldıktan sonra veteriner kliniğine götürdük. Genel kontrolleri yapıldı. Birkaç tanesi maalesef engelli. Kör olan var, dişleri olmayan var, bacağı sakat olan var, hasta olan var. İlk kontrollerini yaptırdık. Bazılarının tedavileri klinikte devam ediyor. Onları da iyileştikten sonra yuvalandıracağız. Ama genel olarak çok travmatikler, çok korkaklar. Üretirken hastalığı, derdiyle hiç ilgilenilmemiş. Sadece doğursun da ne olursa olsun düşüncesiyle bakılmış. Tedavi süreci tamamlanınca bu dostlarımızı geçici yuvalara alıyoruz. Ev ortamlarında rehabilite oluyorlar. Hem insanla hem diğer hayvanlarla daha sıcak bir ortamda yaşıyorlar. Bizim üyelerimizin ve gönüllülerimizin ev ortamlarında bakılıyor" diye konuştu.

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