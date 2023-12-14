Bunun adı savunma değil... Asiyenur’u silahla katletmişti

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İstanbul Esenler’de Asiyenur Atalay (19) bir süre arkadaşlık ettiği Ümit Karakoyun tarafından 4 Mayıs 2022’de başından silahla vurularak öldürüldü. Arnavutköy’de yakalanan Ümit Karakoyun’un hırsızlık, yağma, uyuşturucu ticareti ve kasten yaralama suçlarından 16 suç kaydı vardı. Tutuklanan Ümit Karakoyun hakkında ‘kasten kadın öldürme’ suçundan ağırlaştırılmış müebbet, silahı verdiği iddia edilen Mesut Gezer içinse ‘kasten öldürmeye azmettirme’ suçundan müebbet hapis cezası istendi.

HEM TAHRİK HEM İYİ HAL İNDİRİMİ İSTEDİ

Bakırköy 2’nci Ağır Ceza Mahkemesi’nde önceki gün görülen duruşmada savunma yapan Ümit Karakoyun, “Çok pişmanım. Mesut bana silahı vermese ve Asiye bana tükürmeseydi olay olmayacaktı” dedi. Mesut Gezer ise olayla hiçbir bağlantısı olmadığını ve sanığa silah vermediğini öne sürdü. Duruşmaya Mersin Asliye Ceza Mahkemesi’nden SEGBİS’le bağlanan Ümit Karakoyun’un avukatı Mustafa Kemal Kısacık, “Müvekilim olaydan kısa bir süre önce cezaevinden çıkmıştır. Sosyal yaşam biçimi, doğu kökenli biri olması ve maktul ile yaşadığı duygusal ilişki nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini samimi bir şekilde anlatmıştır. Pişmanlığını dile getirmiştir. Bizce haksız tahrik hükümlerinin uygulanması gerekmektedir ayrıca yargılama sürecinde mahkemeye yardımcı olmuş olması nedeniyle takdiri indirim hükümlerinin uygulanması gerekmektedir. Tahliye konusunda takdir mahkemenindir” dedi.

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MAHKEME İFADELERE İTİBAR ETMEDİ

Mahkemenin karar öncesi verdiği arada ise adliye koridoruna çıkan müşteki avukatları sanık avukatının savunmasındaki ‘doğu kökenli’ detayına tepki gösterdi. Kendi aralarında tartışan avukatlar “Bu ne demek! O zaman doğuda işlenen cinayetler normal mi sayılsın, bunu mu kastediyor, bunu mu istiyorlar” diye yorumda bulundu. Mahkeme heyeti Ümit Karakoyun’u müebbet hapis cezasına, Mesut Gezer’i ise 15 yıl hapis cezasına çarptırdı. Tutuksuz yargılanan Mesut Gezer duruşmada tutuklanarak cezaevine gönderildi.

NE YANİ ORADA İŞLENEN CİNAYETLER NORMAL Mİ SAYILSIN

SANIK: Mesut bana silahı vermese ve Asiye bana tükürmeseydi olay olmayacaktı. Çok pişmanım.

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AVUKAT: Müvekilimin sosyal yaşam biçimi, doğu kökenli biri olması ve maktul ile yaşadığı duygusal ilişki nedeniyle olayı gerçekleştirdiğini samimi bir şekilde anlatmıştır. Yargılama sürecinde mahkemeye yardımcı olmuş olması nedeniyle indirim hükümlerinin uygulanması gerekmektedir.

YAŞI BÜYÜYÜNCE İSTİSMAR OLMUYOR MU

SANIK: Kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti. Pişmanım.

AVUKAT: Müvekkilim, Ö.K.’nin yaşı konusunda hataya düşmüştür. 16 yaşında olduğunu bilerek hareket etmiştir. 14 yaş 11 aylık olan Ö.K.’nin, öğretmenine göndermiş olduğu fotoğraflarda 15 yaşından büyük gösterdiği açıktır. Eğer bu bir aylık süre de geçmiş olsaydı rıza da olduğundan ortada suç olmayacaktı.

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Özel bir okulda yabancı dil öğretmenliği yapan S.Y. (38), sınavından 100 puan alan öğrencilerine, ödül olarak kahve ısmarlama sözü verdi. Bunun üzerine S.Y., 16 Haziran’da sınavından tam puan alıp verdiği sözü hatırlatan kız öğrencisi Ö.K.’yi (14) evine davet etti. Eşinden boşanan öğretmen S.Y., birlikte kahve ve şarap içtiği öğrencisine cinsel istismarda bulundu. Öğretmen ile kendisinden 24 yaş küçük olan öğrencisi arasındaki iletişim daha sonra cep telefonu ile cinsel içerikli mesaj, fotoğraf ve kamera görüntülerinin gönderilmesiyle devam etti.

AİLE MESAJ ATIP BULUŞTU

Kızının hareketlerinden şüphelenen ailesi, cep telefonunu alıp konuştuğu kişileri ve telefonunun fotoğraf galerisini inceledi. Aile, kızlarının öğretmeni S.Y. ile ilişkisi olduğunu, birbirlerine cinsel içerikli fotoğraflar gönderdiğini belirledi. Ö.K.’nin telefonundan S.Y.’ye mesaj atan aile fertleri, bir kafede buluşma istedi. Belirlenen kafeye kızlarıyla giden aile burada bekleyen öğretmen ile önce tartıştı sonra kavga etti. Yaşanan arbedenin ardından aile bireyleri öğretmenin otomobilinin camlarını kırıp lastiklerini patlattı. Şikâyet üzerine gözaltına alınan S.Y., tutuklandı. Hakkında, ‘çocuğu müstehcen yayınları okumaya ve seyretmeye teşvik’, ‘kişiyi hürriyetinden yoksun kılma’ ve ‘çocuğun cinsel istismarı’ suçlarından 9.5 ile 22 yıl arasında hapis cezası istenen S.Y.’nin yargılanmasına Bursa 4. Ağır Ceza Mahkemesi’nde başlandı.

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Mahkemede savunmasını yapan tutuklu öğretmen, “Evime gelmek istedi. Kahvemizi içtikten sonra bana alkol almayı teklif etti. Birlikte şarap içtik, aramızda yakınlaşma başladı. Cinsel birlikteliğimiz olmadı. Birbirimize mesaj ve görüntü atıyorduk. Olayların bu noktaya geleceğini düşünmedim. Çok büyük hata yaptım. Pişmanım. Ayrıca kendisinin 15 yaşından büyük 16 yaşlarında olduğunu sanmıştım. Bana yaşıyla ilgili hiçbir şey söylememişti” dedi.

Ö.K. - S.Y.

‘BÜYÜK GÖSTERİYOR’

S.Y.’nin avukatı Sedat Gülen, duruşmada yaptığı savunmada “Müvekkilimin 2 bin öğrencinin yaşını bilmesi mümkün değil. Müvekkilim, Ö.K.’nin yaşı konusunda hataya düşmüştür. 16 yaşında olduğunu bilerek hareket etmiştir. 14 yaş 11 aylık olan Ö.K.’nin, öğretmenine göndermiş olduğu fotoğraflarda 15 yaşından büyük gösterdiği açıktır. Ayrıca bu ilişkide zorlama yoktur. Müvekkilim sadece bir aylık bir süreyle ilgili olarak yüklenen suçtan yargılanmaktadır. Eğer bu bir aylık süre de geçmiş olsaydı rıza da olduğundan ortada suç olmayacaktı. Bu aşamada S.Y.’nin beraatını talep ediyoruz” diye konuştu.

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Mahkeme heyeti duruşmayı erteleyerek sanığın tutukluluk halinin devamına karar verdi.