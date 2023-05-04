Bunun adı canilik

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İstanbul’da sokak müzisyenliği yapan Cihan Aymaz (29), zaman zaman Kadıköy Rıhtım’a gelerek çaldığı saz eşliğinde şarkılar söylüyordu. Önceki gün akşam saatlerinde de yine Rıhtım’a giderek hem sazını çalmaya hem de şarkı ve türküler söylemeye başladı. 19.00 sıralarında alkollü olduğu iddia edilen bir kişi, sağa sola laf atarak müzik çaldığı yere geldi.

‘SANA NE KARDEŞİM’

Burada kendisini dinleyen bir kadına da laf atarak taciz etti. Cihan Aymaz, kadını taciz eden kişiyi uyardı. Uyardığı kişi, “Sana ne kardeşim, sen işine bak” diye çıkıştı. İkili arasında tartışma başlarken, kadını rahatsız eden kişi, çaldığı şarkıyı beğenmediğini söyleyerek, bir şarkı ismi söyledi ve “Bunu söyle” dedi. Aymaz, kadını rahatsız etmesi nedeniyle bu talebi kabul etmedi. Bunun üzerine şarkı isteyen kişi cebinden para çıkartarak Aymaz’ın önüne attı ve “Parasıyla değil mi kardeşim çalacaksın” dedi. Aymaz, kadını rahatsız etmesi nedeniyle çalmayacağını tekrar söylemesi üzerine saldırgan bıçağını çıkardı ve Cihan Aymaz’ın üzerine hamle yaparak kalbine sapladı. Daha sonra saldırısına devam ederek Cihan Aymaz’ı denize attı. Durmak bilmeyen saldırgan, Aymaz’ın peşinden denize atlayarak saldırısına suda da devam etti. Cihan Aymaz, suyun içinde can havliyle kurtulmaya çalışırken, saldırgan kendisini darp etti. Rıhtımda toplananların tepki göstermesiyle saldırgan açığa doğru uzaklaşmak zorunda kaldı. Rıhtımda toplananlar Cihan Aymaz’ın uzattığı elinden tutarak kıyıya çıkardı.

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Yüzerek kaçarken kendisine tepki gösterenlere küfür eden saldırgan, ihbar üzerine gelen Sahil Güvenlik Komutanlığı’na bağlı bir bottaki güvenlik güçleri tarafından yakalandı ve gözaltına alındı. Sudan çıkarılan Cihan Aymaz ise sağlık ekiplerinin olay yerinde yaptığı ilk müdahalenin ardından hastaneye götürüldü. Cihan Aymaz, hastanede hayatını kaybetti. Ekiplerin, polise teslim ettiği şüphelinin adının Mehmet Caymaz (32) olduğu belirlendi. Mehmet Caymaz’ın uyuşturucu, yaralama, nitelikli yağma, tehdit, hakaret ve mala zarar vermeden 13 suç kaydı olduğu belirlendi.

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Mehmet Caymaz çıkarıldığı nöbetçi mahkemece tutuklandı. Cihan Aymaz’ın cenazesi ise toprağa verildi. Yaklaşık 4 yıl boyunca kargo şirketinde çalışan Cihan Aymaz’ın, işinden ayrılınca sokaklarda şarkı söylemeye başladığı öğrenildi.

MAĞDURU OYNADI

Mehmet Caymaz ifadesinde, “Kadıköy Sahili’nde alkol alıyordum. Müzik çalmalarını istedim. Bana bağırıp, tehdit etmeye başladılar. Vurdukları için bıçak çıkarttım ve savurdum. Arbedeyle Cihan isimli şahıs denize düştü. Diğerleri bana saldırmaya devam etti, denize atladım. Cihan isimli şahsı kurtarmaya çalışırken, beni boğmaya çalıştı. Öldürmek istemedim” dediği öğrenildi.