‘Bungalov’ tartışması

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BOLU kent merkezine 13 kilometre uzaklıktaki Gölcük Tabiat Parkı’nda orman içerisindeki alanlara bungalov, idare ve konuk evi ile kır lokantasının yapımı için 2016 yılında Gölcük Tabiat Parkı Gelişme Planı Revizyonu projesi hazırlandı. 25 bungalov, idare ve konuk evinin yapımı için 19 Aralık 2017’de projenin ihalesi yapıldı. Bu kapsamda Bolu Belediyesi tarafından, 2018 yılında 7 milyon TL harcanarak, 25 bungalov ev yapıldı. Gölcük Platformu, doğanın yapısının bozulacağı gerekçesiyle dava açtı.

İDARE MAHKEMESİ İPTAL ETTİ

2019 yılında Bolu İdare Mahkemesi projeyi iptal etti. Tarım ve Orman Bakanlığı, Bolu İdare Mahkemesi’nin verdiği iptal kararına itiraz ederek davayı Ankara Bölge İdare Mahkemesi’ne taşıdı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi, Bolu İdare Mahkemesi’nin kararını uygun buldu. Bu karar temyize taşınarak, Danıştay’a itiraz başvurusu yapıldı. Danıştay, proje için verilen “iptal” kararını bozdu. Danıştay kararında, “Alanın tümüne hizmet verecek İdare ve Konuk Evinin alanda yer almasının, ‘Gelişme Planı’nın temel amacını oluşturan sürdürülebilir koruma işlevinin, idari ve ekonomik yönlerden gerçekleşmesini sağlayacağı sonucuna ulaşıldığından, davaya konu oyçokluğuyla bozulmasına, yeniden bir karar verilmek üzere dosyanın anılan Bölge İdare Mahkemesi İdari Dava Dairesi’ne gönderilmesine kesin olarak karar verildi” değerlendirmesinde bulundu.

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KOMİSYONA TAŞINIYOR

Bolu Belediye Meclisi, önceki gün 25 bungalov yapının nasıl kullanılacağına dair gündem maddesini görüşerek, konuyu belediye komisyonuna havale etti. Bolu Gölcük Platformu Başkanı Erol Perçin konunun komisyona taşınmasına tepki göstererek şu itirazlarda bulundu:

“Mahkeme süreçleri tamamlanmadan, bilirkişi raporlarına ve iki mahkeme kararına rağmen, ne yazık ki yeni yönetime gelen belediye meclisinin ilk işi Gölcük’teki yapılaşmanın ihale edilmesini gündeme almak olmuştur. Aceleniz nedir? İlk ihale sürecinde, CHP Bolu Milletvekili olan Sayın Tanju Özcan, projeye karşı Bolu halkının yanında protesto eylemlerine katılmıştır. Gölcük’ün yok edilmesine izin vermeyeceğini beyan etmiştir. Son dönemde birdenbire buranın yapılaşmaya açılması için gayret göstermesi anlaşılır ve kabul edilebilir bir şey değildir. Altyapı planları olmayan tesislerin kanalizasyonu nereye verilecektir? Bilim ve tekniğin doğruları bu yapılaşmanın ve kullanımın doğaya vereceği zararı apaçık ortaya koymaktadır.”