Buna ne indirimi yapılacak

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Manisa’da evli ve 1 çocuk babası Ferhat İnne (45), 11 Aralık 2020'de eşinden boşanan, 2 çocuk annesi Canan Çeviren’in (42) çalıştığı emlak ve gayrimenkul ofisine gitti. Gönül ilişkileri olduğu öne sürülen İnne ile Çeviren arasında tartışma çıktı. Bu sırada İnne, yanında getirdiği tabancayı Çeviren’e doğrultup ateşledi. Çeviren hayatını kaybetti. Polise teslim olan Ferhat İnne tutuklandı. Ferhat İnne hakkında 'tasarlayarak öldürme' suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası istemi ile Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde dava açıldı. Davanın geçen yıl 8 Şubat'ta görülen karar duruşmasında, mahkeme heyeti, İnne’yi indirimsiz müebbet hapis cezasına çarptırdı.

İSTİNAF KARARI ONADI

Cezayı az bulan Canan Çeviren’in ailesinin avukatı, sanık İnne’ye ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verilmesini istedi. İnne’nin avukatı ise tahrik indiriminden faydalanması için kararı, istinaf mahkemesine taşıdı. İzmir Bölge Adliye Mahkemesi 1'inci Ceza Dairesi, 18 Mayıs 2022'de verdiği kararda, Manisa 5'inci Ağır Ceza Mahkemesi’nin kararını uygun bularak, İnne’ye verilen müebbet hapis cezasını onadı. Karar, yüksek mahkemeye taşındı. Yargıtay, Ferhat İnne’ye verilen müebbet hapis cezası kararını bozdu. Oybirliği ile alınan kararda, sanık İnne’nin suçun işlenmesinden sonra olay yerini terk etmeyerek kendi telefonundan sağlık ve kolluk güçlerini araması, kişiliği, sabıkasız geçmişi, sosyal ilişkileri ve yargılama sürecindeki olumlu davranışlarının mahkemece göz önünde bulundurulup ‘takdir indirimi’ yapılmaması gerekçe gösterildi.

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İnne’nin Manisa 5’inci Ağır Ceza Mahkemesi’nde yeniden yargılanmasına önümüzdeki günlerde başlanacak.