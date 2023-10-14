‘Bulutlar’ dağıldı

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Bakan Yerlikaya, sosyal medya hesabından organize suçlarla mücadele kapsamında 8 ilde çalışma yapıldığını duyurdu. Buna göre; Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Başkanlığı koordinesinde, Tekirdağ Emniyet Müdürlüğü KOM Şube Müdürlüğü tarafından kamuoyunda ‘Bulutlar’ olarak bilinen, liderliğini Özgür Bulut’un yaptığı organize suç örgütü üyelerine yönelik ‘Kafes’ kod adlı operasyon düzenlendi. Tekirdağ, Kırklareli, Çanakkale, Antalya, İstanbul, Hatay, Samsun ve Kars’ta düzenlenen eş zamanlı baskınlarda 25 şüpheli yakalandı. Yapılan aramalarda 9 ruhsatsız tabanca ele geçirildi.

YARALAMA, YAĞMA ŞANTAJ, RÜŞVET

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Şüphelilerin, ‘suç işlemek amacıyla örgüt kurmak’, ‘örgütün faaliyetleri kapsamında kasten yaralama’, ‘nitelikli yağma’, ‘şantaj’ ve ‘rüşvet’ suçlarını işlemek suretiyle; eğlence mekanlarından sözde koruma ve güvenlik sağlama adı altında haksız kazanç sağladığı, örgüt üyelerinin eğlence mekanları kapılarında ve il genelinde birçok silahla yaralama eylemi gerçekleştirdiği, alacak verecek konularında sözde arabuluculuk yapmak suretiyle suç örgütüne maddi menfaat sağladığı, kamu güvenliği ve barışına tehdit oluşturdukları tespit edildi. Operasyonu düzenleyen polis ekiplerini tebrik eden Yerlikaya, “Allah ayağınıza taş değdirmesin. Aziz milletimizin duaları sizlerle. Hiçbiriniz yüce Türk adaletinden kaçamayacaksınız. Şafak sökerken de gün batarken de her an enselerindeyiz” dedi.