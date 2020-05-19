Bulmak Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Bulmanın Zıt Anlamlısı

Dilimizde bulunan birçok kelimenin eş anlamlısı ve zıt anlamlısı bulunmaktadır. Bulmak kelimesinin en yaygın kullanılan zıt anlamlısı ise kaybetmek kelimesidir. Bulmak kelimesi Türk Dil Kurumu sözlüklerinde birçok farklı anlamı ile açıklanmıştır. Bu kelimenin anlamı bir şeyi veya bir kişiyi arayarak karşılaşmak veya bir şeyi elde etmek anlamlarına gelmektedir.

Bulmak Zıt Anlamlısı

Zıt anlamlı kelimeler anlam bakımından birbirlerinin zıttı olan kelimelerdir. Karşıt olan bu kelimeleri öğrenmek ve cümle içerisinde kurmak mümkündür. Bulmak kelimesinin ise sözlüklerde birkaç zıt anlamlı kelimesi bulunmaktadır. Bulmak kelimesinin zıt anlamlı kelimeleri şu şekildedir:

- Yitirmek, Kaybetmek

Türk Dil Kurumu sözlüklerinde bir şeyi arayarak karşılaşmak anlamına gelen bulmak kelimesinin karşıt anlamları bulunmaktadır. Bu kelimenin karşıt anlamlı kelimeleri yitirmek ve kaybetmek kelimeleridir. Bu kelimeler ile bulmak kelimesi birbirlerinin zıttı kelimeleridir. Karşıt anlamlar barındırmaktadır. Bu sebeple bu kelimeler bulmak kelimesinin karşıt anlamlı veya zıt anlamlı kelimeleridir.