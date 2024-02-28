Bulgur Palas'ın açılışı yapıldı... İmamoğlu: Kültür varlıkları İBB Miras ile tek tek hayata dönmeye devam ediyor

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İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, 2021 yılında satın alınarak restore edilen Bulgur Palas'ın açılış törenine katıldı. İmamoğlu'na Fatih Belediye Başkan Adayı Mahir Polat, Zeytinburnu Belediye Başkan Adayı Onur Soytürk, Eyüpsultan Belediye Başkan Adayı Mithat Bülent Özmen ve tekrar aday gösterilmeyen Avcılar Belediye Başkanı Turan Hançerli eşlik etti.

"SAYIN VALİMİZE DE ÇAĞRI YAPIYORUM, BİZE İTİNAYLA DAVRANSIN"

İmamoğlu, "Yenikapı'dan buraya gelirken, orada çok değerli bir arkeoloji alanımızı, bir müze olarak İstanbul'a kazandırıyoruz. Orada çalışmalarımıza başladık. Ne hikmetse TIR'ların, kamyonların buradan kaldırılarak taşınması için, Alibeyköy'de dünya para harcayarak, çok modern bir tesisi yaptık. Ama garip bir biçimde… Ben buradan kaymakamlığa olan duygumu ifade edeyim. Hala o tırları, kamyonları orada muhafaza etmek adına bir gayret gösteriyorlar. Biz de çıksınlar diye uğraşıyoruz. Ama çıkaracağız eninde sonunda. Kaymakamlığa çağrı yapıyorum. Bize yardımcı olsun. Sayın Valimize de çağrı yapıyorum. Bize itinayla davransın. Orası muazzam bir park olacak. Oradan insanlar yürüyüp buraya gelecekler, burayı görecekler" dedi.

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"TARİHE SAHİP ÇIKMAK ÖYLE LAFLA OLMAZ"

İmamoğlu, “Bizden önce İstanbul’un kamuya ait tarihi yapıları, bazı şahısların, imtiyazlı bazı dernek ve yapıların kullanımına verilirdi. Biz ise tam tersini yapıyoruz. Kamuya ait yapıları yeniden halka açmakla kalmıyor, Bulgur Palas örneğinde ki gibi ihmal edilmiş özel mülkleri de tüm İstanbulluların kullanabileceği yapı haline getiriyoruz. Bu önemli bir anlayış farkıdır, zihniyet farkıdır, ahlak farkıdır. Tarihe sahip çıkmak öyle lafla olmaz. İBB Miras’ın hassas çalışmaları ve ince işçiliği ile 19 tarihi türbeyi, görseniz o türbelerin teslim aldığımızda ki halini içler acısı. Her biri önemli şahsiyetler, insanlar, 588 tarihi mezar ve hazireyi restore ettik. Liyakatli bir ekip ile bunları yaptık. 42 tarihi caminin rutin olarak bakımını gerçekleştiriyoruz. 73 anıt mezar ve sivil mimarlık eserini 34 kamusal sanat eserini restore ettik. Bu güne kadar tam 943 miras alanını koruma altına aldık" diye konuştu.

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"KÜLTÜR VARLIKLARI İBB MİRAS İLE TEK TEK HAYATA DÖNMEYE DEVAM EDİYOR"

197 tarihi çeşmenin bakım ve onarımını yaptıklarının altını çizen Ekrem İmamoğlu, “Bizim bu çalışmamızla dalga geçtiler. Şimdi bu projeyi valilik açıklıyor. Bende bundan memnun olduğumu dile getiriyorum. Çünkü biz, tarihine geçmişine, bu medeniyet beşiği şehrimize sahip çıkmanın çok asil bir sorumluluk olduğunu biliyoruz. Bu sorumluluk sadece bu şehrin insanlarına değil, sadece milletimize değil, inanınız bütün insanlığa karşı sorumluluğumuz. Onun için İstanbul’un tarihi meydanları, terk edilmiş endüstri miras alanları, unutulmuş değersizleşmiş kültür varlıkları İBB Miras ile tek tek hayata dönmeye devam ediyor" dedi.

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İBB iştirak şirketleri KİPTAŞ, İGDAŞ, İstanbul İmar AŞ, İSTAÇ ve İSTON'un birlikte satın aldığı Bulgur Palas'ta 135 kişilik kütüphane, sergi salonu, restoran ile seyir terasının bulunduğu ve Kültür-Sanat etkinliklerine ev sahipliği yapacağı öğrenildi.