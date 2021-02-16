Bulgar plakalı otomobildeki uyuşturucuyu 'Larissa' buldu

Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri yurt dışından ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ve bu uyuşturucunun sokaklarda satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan Bulgaristan plakalı otomobil, Çorlu girişinde durdurulup narkotik köpeği Larissa ile arama yapıldı. Larissa'nın otomobilin bagajındaki valize, tepki vermesi üzerine çalışmalar burada yoğunlaştırıldı. Valiz açıldığında ‘zula’ olarak yapılan özel bölümde yaklaşık 1,5 kilo uyuşturucu hap ‘skunk’ ile 10 bin 360 lira 200 euro ve 100 Bulgaristan levası ele geçirildi.

Polis, uyuşturucularla ilgili otomobilde bulunan S.H., ile Bulgaristan uyruklu M.A.M.'yi gözaltına alarak, soruşturma başlattı.