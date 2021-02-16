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Gündem
Mehmet YİRUN/ÇORLU(Tekirdağ),(DHA)
Haber Giriş: 16.02.2021 - 12:23 | Son Güncelleme:

Bulgar plakalı otomobildeki uyuşturucuyu 'Larissa' buldu

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Bulgar plakalı otomobildeki uyuşturucuyu 'Larissa' buldu
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TEKİRDAĞ'ın Çorlu ilçesinde Bulgaristan plakalı bir otomobilin bagajındaki valizin içinde zulalanmış uyuşturucuyu narkotik köpeği Larissa buldu. Polis ekipleri, birisi Bulgaristan uyruklu 2 kişiyi gözaltına aldı.

Bulgar plakalı otomobildeki uyuşturucuyu Larissa buldu
Tekirdağ İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü’ne bağlı Çorlu Grup Amirliği ekipleri yurt dışından ilçeye yüklü miktarda uyuşturucu getirileceği ve bu uyuşturucunun sokaklarda satılacağı ihbarı üzerine harekete geçti. Takibe alınan Bulgaristan plakalı otomobil, Çorlu girişinde durdurulup narkotik köpeği Larissa ile arama yapıldı. Larissa'nın otomobilin bagajındaki valize, tepki vermesi üzerine çalışmalar burada yoğunlaştırıldı. Valiz açıldığında ‘zula’ olarak yapılan özel bölümde yaklaşık 1,5 kilo uyuşturucu hap ‘skunk’ ile 10 bin 360 lira 200 euro ve 100 Bulgaristan levası ele geçirildi.

Polis, uyuşturucularla ilgili otomobilde bulunan S.H., ile Bulgaristan uyruklu M.A.M.'yi gözaltına alarak, soruşturma başlattı.

 

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