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Bulaşık parlatıcısı içen Zümrüt bebek, hastaneye kaldırıldı

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#Parlatıcı#Bebek#Bulaşık
Bulaşık parlatıcısı içen Zümrüt bebek, hastaneye kaldırıldı
Oluşturulma Tarihi: Haziran 24, 2023 15:40

Bursa'nın İnegöl ilçesinde, annesinin yerde bıraktığı bulaşık parlatıcısını içen Zümrüt M. (1) hastaneye kaldırıldı. Hayati tehlikesi bulunan bebek, Yüksek İhtisas Hastanesi'ne sevk edildi.

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Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Emeklemesi için evde annesi Emine M. tarafından yere bırakılan Zümrüt M., unutulan bulaşık parlatıcısını içince zehirlendi. Bebeğinin fenalaştığını gören Emine M.’nin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Zümrüt bebeği ilçe devlet hastanesine götürdü.

Bulaşık parlatıcısı içen Zümrüt bebek, hastaneye kaldırıldı

Doktorlar tarafından midesi yıkanan bebek, hayati tehlikesi bulunduğu için annesinin kucağında ambulansla Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi. 

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#Parlatıcı#Bebek#Bulaşık

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