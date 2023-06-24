Bulaşık parlatıcısı içen Zümrüt bebek, hastaneye kaldırıldı

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Olay, saat 11.00 sıralarında İnegöl ilçesi Yeni Mahalle'de meydana geldi. Emeklemesi için evde annesi Emine M. tarafından yere bırakılan Zümrüt M., unutulan bulaşık parlatıcısını içince zehirlendi. Bebeğinin fenalaştığını gören Emine M.’nin ihbarı üzerine adrese gelen sağlık ekipleri, ilk müdahalesini yaptıkları Zümrüt bebeği ilçe devlet hastanesine götürdü.

Doktorlar tarafından midesi yıkanan bebek, hayati tehlikesi bulunduğu için annesinin kucağında ambulansla Bursa'daki Yüksek İhtisas Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne sevk edildi.