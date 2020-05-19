Bulanık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Bulanığın Zıt Anlamlısı

Zıt anlamlı sözcükler genellikle olumsuzluk ekleriyle karıştırılmaktadır. Buna göre bir kelimenin olumsuzu, onun zıt anlamlısı olmak zorunda değildir. Bunun yanı sıra aynı kelimenin bir tane zıt anlamı olabildiği gibi birden fazla zıt anlamı da olabilmektedir.

Bulanık Zıt Anlamlısı

Açık seçik görünmeyen ve net olmayan görüntüler bulanık olarak adlandırılmaktadır. Bu kelimenin zıt anlamları ise duru ve berrak olarak sıralanmaktadır. Bulanık ve bunun karşıt anlamlarının cümle içerisinde kullanıldığı örnekler ise aşağıda yer almaktadır.

- Gözleri ağlamaktan bulanık görmeye başlamıştı.

- Bilgisayarın ekranı günden güne daha da bulanıklaşıyor.

- Ameliyat sonrasında daha duru bir görüş sizi bekliyor olacak.

- Haliç sularının bu kadar berrak olduğu bir dönem daha olmamıştı.