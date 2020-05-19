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Haber Giriş: 19.05.2020 - 13:48,Son Güncelleme:

Bulanık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Bulanığın Zıt Anlamlısı

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Bulanık Kelimesinin Zıt Anlamlısı Nedir? Bulanığın Zıt Anlamlısı
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İfade ettikleri anlam bakımından birbirinin tersi olan kelimelere zıt anlamlı denilmektedir. Bu kelimelerin genellikle sıfat ya da zarf olarak kullanıldığı görülmektedir. Bu bağlamda zıt anlamlısı sık sık araştırılan bir kelime de bulanıktır. Peki, bulanık ne demek ve bu kelimenin zıt anlamlısı nedir? Bu sözcüğün zıt anlamlısını sizler için araştırdık.

Zıt anlamlı sözcükler genellikle olumsuzluk ekleriyle karıştırılmaktadır. Buna göre bir kelimenin olumsuzu, onun zıt anlamlısı olmak zorunda değildir. Bunun yanı sıra aynı kelimenin bir tane zıt anlamı olabildiği gibi birden fazla zıt anlamı da olabilmektedir.

 Bulanık Zıt Anlamlısı

 Açık seçik görünmeyen ve net olmayan görüntüler bulanık olarak adlandırılmaktadır. Bu kelimenin zıt anlamları ise duru ve berrak olarak sıralanmaktadır. Bulanık ve bunun karşıt anlamlarının cümle içerisinde kullanıldığı örnekler ise aşağıda yer almaktadır.

 - Gözleri ağlamaktan bulanık görmeye başlamıştı.

 - Bilgisayarın ekranı günden güne daha da bulanıklaşıyor.

 - Ameliyat sonrasında daha duru bir görüş sizi bekliyor olacak.

 - Haliç sularının bu kadar berrak olduğu bir dönem daha olmamıştı.

 

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