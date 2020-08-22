Bugüne kadar üretilenin 20 katı

Bu rakam, Türkiye’nin yıllık tutarı yaklaşık 12 milyar dolar olan doğalgaz ithalatına ciddi bir fren yaptıracak düzeyde.

Türkiye’nin kara ve deniz sahalarından doğalgaz üretimi 2019 sonu itibarıyla 473.8 milyon metreküp seviyesine yükselirken, bugüne kadar ülke içinde üretilen toplam gaz miktarı ise 16 milyar 615 milyon metreküp oldu. Bu üretimin bir kısmı TPAO, bir kısmı ise yerli ve yabancı şirketler tarafından gerçekleştiriliyor.

YÜZDE 99’U YURTDIŞINDAN

Türkiye’nin yıllık mevcut üretimi ise 45 milyar metreküp seviyesindeki toplam gaz ihtiyacının ancak yüzde 1’ini karşılıyor. Doğalgaz ihtiyacının yüzde 99’u Rusya, Azerbaycan ve İran’dan boru hatlarıyla, ABD, Norveç, Katar, Cezayir ve çeşitli ülkelerden de sıvılaştırılmış doğalgaz (LNG) ithalatıyla gerçekleştiriliyor.

Türkiye’nin doğalgaz ithalat faturası petrol fiyatlarına bağlı olarak değişiyor. Bu rakam 2015 ve sonrasında 10-15 milyar dolar arasındaydı.

Türkiye’nin kalan doğalgaz rezervinin ise kara sahaları ağırlıklı olmak üzere 3.3 milyar metreküp olduğu hesaplanıyor. Karadeniz’de yapılan 320 milyar metreküplük gaz rezervinin keşfi Türkiye’nin bugüne kadar ürettiği toplam doğalgaz miktarının da neredeyse 20 katı seviyesinde bulunuyor.

ADI SAKARYA GAZ SAHASI

Cumhurbaşkanı Erdoğan, keşif yapılan sahanın Sakarya Gaz Sahası olarak adlandırıldığını açıkladı. Sakarya Gaz Sahası’ndan yılda 10 milyar metreküp doğalgaz üretimi gerçekleştirilmesi durumunda, Türkiye’nin 32 yıllık doğalgaz ihtiyacının 5’te biri sadece bu noktadan sağlanabilir.

NASIL ÇIKARILACAK?

Tuna-1 lokasyonunda üretime geçilebilmesi için öncelikle sahadaki kanıtlanmış rezervin hesaplanması ve üretim planlamasının yapılması, gerekli üretim tesisleri ve platformların kurulması gerekiyor. Bu sırada yeni sondajlar yapılarak gaz keşif çalışmaları da sürdürülecek. Sahada üretime geçildikten sonra, çıkarılan gazın karaya ulaştırılması için bir boru hattının döşenmesine de ihtiyaç bulunuyor.