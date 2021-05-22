Geçtiğimiz hafta başlayan kademeli normalleşme döneminde vatandaşlar semt pazarlarının hafta sonu kurulup kurulmayacağını merak ediyor. Bugün Pazar var mı, hafta sonu pazar yerleri kurulacak mı, açık mı şeklinde sorgulayan vatandaşlar, pazar günleri ve saatleri konusunda bilgi almak istiyor. İçişleri Bakanlığı tarafından yayınlanan genelge kapsamında semt pazarları ile ilgili detaylı bilgiler…

BUGÜN PAZAR VAR MI? HAFTA SONU PAZAR KURULACAK MI?

İçişleri Bakanlığı’nın yayınladığı kademeli normalleşme sürecine ait genelgede semt pazarları hakkında da önemli detaylar yer alıyor. Hatırlayacağınız gibi, tam kapanmada semt pazarları bir süreliğine kapatılmış, kapanmanın son haftası ise pazarcıların önceden temin ettiği sebze ve meyvelerin bozulmaması için belli şartlar dahilinde açılmıştı.

Vatandaşlar, tam kapanmanın bitmesinin ardından kademeli normalleşme sürecinde pazarlar kurulacak mı, açık mı merak ediyor. İçişleri Bakanlığı genelgesine göre semt pazarları hafta içi belli günlerde kurulacak. Yani hafta sonu sokağa çıkma yasağı nedeniyle bugün pazar kurulmayacak.

Hafta sonu Cumartesi ve Pazar gününe denk gelen semt pazarları hafta içi günlerinde açık olacak.

HAFTA İÇİ PAZAR YERLERİ KURULACAK MI, AÇIK MI, KAÇA KADAR AÇIK?

Hafta sonu sokağa çıkma yasağı olması sebebiyle Cumartesi ve Pazar günleri kurulan semt pazarları belediyeler tarafından belirlenen hafta içi günlerde kurulacak. Ayrıca pazarların kurulu olacağı saatler de 07:00 ve 19:00 arasıyla sınırlı olacak. Hafta sonu pazarlar kurulmayacak. Ayrıca, bu saatlerde açık olacak pazarlarda koronavirüs bulaş riskini önlemek adına yoğun tedbirler alınacak.

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