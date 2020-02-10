Bugün okullar tatil oldu mu? 35 ilden tatil haberleri

Hangi illerde okullar tatil edildi sorusu, 10 Şubat Pazartesi günü pek çok kişinin araştırdığı konu oldu. Detaylar, valilikler tarafından paylaşıldı.

Bazı bölgelerde etkili olan olumsuz hava koşulları ve kar yağışı nedeniyle yurt genelindeki 35 ilde eğitime ara verildi.



AA muhabirinin derlediği bilgiye göre, kar yağışının yoğun olduğu Van ile Karabük, Ordu, Bitlis, Artvin, Düzce, Bolu, Siirt, Sivas, Bartın, Samsun, Gümüşhane, Aksaray, Nevşehir ve Kars il genelinde okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.



Şırnak merkez ile Uludere ve Beytüşşebab ilçeleri, Hakkari merkez, Yüksekova ve Şemdinli ilçelerinde de eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildi.



Giresun merkez ile Bulancak, Çanakçı, Dereli, Doğankent, Espiye, Eynesil, Güce, Keşap, Piraziz, Şebinkarahisar, Tirebolu ve Yağlıdere ilçelerindeki okullarda da eğitim öğretime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.



Kayseri ve bazı ilçelerinde, kar yağışı nedeniyle okullarda eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildi.



Kayseri Valisi Şehmus Günaydın, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, meteorolojiden alınan son verilerin değerlendirilmesi sonucunda Kayseri'nin merkez Melikgazi, Kocasinan, Talas ve Hacılar ilçeleri ile İncesu, Yahyalı, Develi, Sarız, Pınarbaşı, Sarıoğlan, Tomarza, Akkışla ve Yeşilhisar ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi eğitime ara verildiğini bildirdi.



Engelli ve hamile personelin de idari izinli sayılacağını belirten Günaydın, diğer ilçelerdeki durumun kaymakamlıklar tarafından değerlendirileceğini kaydetti.



Felahiye ve Özvatan ilçelerinde de kar yağışı nedeniyle okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.



Erciyes Üniversitesi (ERÜ) Rektörü Prof. Dr. Mustafa Çalış da sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, 10 Şubat Pazartesi aşırı soğuk hava ve buzlanma beklentisi nedeniyle ERÜ'de eğitim ve öğretime bir gün süreyle ara verildiğini bildirdi.



Bünyan İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü, ilçe genelinde yoğun kar yağışının etkili olması nedeniyle okulların 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiğini açıklamıştı.

Kayseri'de etkili olan kar yağışının ardından okulların tatil edilmesini bekleyen öğrenciler, sosyal medyadan Kayseri Valisi Şehmus Günaydın'a gülümseten mesajlar göndermişti.



Trabzon ve Rize'de iki gün tatil



Trabzon'da yaşanan olumsuz hava koşulları nedeniyle okullar 2 gün süreyle tatil edildi.



Rize Valisi Kemal Çeber de merkez ve merkeze bağlı köylerde eğitime kar yağışı nedeniyle 2 gün ara verildiğini bildirdi. Kentteki Recep Tayyip Erdoğan Üniversitesinde de eğitime iki gün süreyle ara verildi.



Bazı ilçelerde de okullar tatil edildi



Yurt genelinde bazı illerdeki ilçelerde de olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat Pazartesi günü okulların tatil edilmesi kararı alındı.



Batman'ın Sason ilçesi ile Siirt'in Eruh ilçesinde kar nedeniyle okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.



Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki okullar ile 17 ilçede bugün eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, daha önce kar yağışı nedeniyle kent merkezinde taşımalı eğitime ara verildiği ancak devam eden kar yağışı nedeniyle kent merkezindeki tüm okulların tatil edildiği belirtildi.



Lise ve dengi okullar hariç diğer okullarda eğitime ara verilen İnebolu ilçesiyle, taşımalı eğitim yapan okulların tatil edildiği Taşköprü ilçesinde de bütün okullara bugün ara verildiği kaydedildi.



Öte yandan kent merkezinde hamile ve engellilerin de idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Daha önce yapılan açıklamada, Azdavay, Daday, Çatalzeytin, Doğanyurt, İhsangazi, Pınarbaşı, Ağlı, Küre, Şenpazar, Hanönü, Araç, Devrekani ve Seydiler ilçelerindeki tüm okullarda, Bozkurt ve Cide ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildiği duyurulmuştu.



Zonguldak'ta ise Devrek ve Gökçebey ilçelerinde tüm okullarda, Merkez ilçe ile Kozlu'da ise taşımalı eğitime bir gün süreyle ara verildi.

Ereğli, Kilimli ve Alaplı ilçelerinde taşımalı eğitim kapsamındaki, Çaycuma'da ise 10 Şubat Pazartesi günü tüm okullar tatil edildi.



Erzurum'da, olumsuz hava koşulları nedeniyle, 6'sında taşımalı eğitim olmak üzere 20 ilçede okullar tatil edildi.



Valilikten yapılan açıklamada, Palandöken, Yakutiye, Aziziye, Çat, Aşkale, Pasinler, Tekman, Horasan, Karayazı, Köprüköy, Narman, Şenkaya, Hınıs ve Karaçoban'da olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm okul öncesi, ilköğretim, lise ile özel eğitim ve öğretim kurumlarının 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildiği duyuruldu.



Açıklamada, aynı gün kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan hamile ve engellilerin de idari izinli olacağı kaydedildi.

Açıklamada ayrıca İspir, Olur, Pazaryolu, Tortum ve Uzundere ilçelerinde taşımalı eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildiği belirtildi.



Oltu Kaymakamlığından yapılan açıklamada ise ilçede taşımalı eğitime 10 Şubat Pazartesi günü ara verildiği, kamu kurumlarında görevli engelli ve hamile kamu personelinin de bir gün süreyle idari izinli sayılacağı kaydedildi.



Bursa'da da Büyükorhan ilçesinde okullar bir gün süreyle tatil edildi.

SİNOP VE TOKAT'TA OKULLAR TATİL EDİLDİ

Sinop'un Boyabat ilçesi ile Tokat'ın Başçiftlik ilçelerinde taşımalı eğitim yapan okullarda eğitime ara verildi.

Boyabat İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, ilçede taşımalı eğitim yapan okulların 10 Şubat Pazartesi tatil edildiği belirtildi.



Başçiftlik İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada da köy yollarındaki buzlanma sebebiyle taşımalı eğitime 10 Şubat Pazartesi günü için ara verildiği duyuruldu.

YOZGAT'TA KAR TATİLİ

Yozgat'a bağlı ilçelerde kar yağışı nedeniyle okullar bir gün tatil edildi.



Yozgat Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, olumsuz hava şartları nedeniyle Aydıncık, Çandır, Çayıralan, Kadışehri ve Sarıkaya ilçelerinde tüm özel ve resmi eğitim kurumlarında eğitime 10 Şubat Pazartesi ara verildiği bildirildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelin de aynı tarihte idari izinli sayılacağı ifade edildi.



Akdağmadeni ve Çekerek ilçelerinde kar yağışı nedeniyle eğitime bir gün ara verildiği daha önce bildirilmişti.

ERZİNCAN'DA OKULLAR TATİL

Erzincan'da etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü okullar tatil edildi.



Erzincan Valisi Ali Arslantaş, AA muhabirine yaptığı açıklamada, kentte kar yağışının etkili olduğunu ve olumsuz hava koşullarının 10 Şubat Pazartesi günü da etkisini sürdürmesinin beklendiğini söyledi.



Arslantaş, kar yağışı ve yollarda oluşabilecek buzlanmadan dolayı öğrenciler ile vatandaşların mağduriyet yaşamaması için il genelinde 10 Şubat Pazartesi günü tüm okullarda eğitime ara verildiğini belirtti.

AĞRI'DA 2 İLÇEDE OKULLAR TATİL

Ağrı'nın Hamur ve Diyadin ilçesinde etkili olan kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime ara verildi.



Hamur ve Diyadin İlçe Milli Eğitim Müdürlüklerinden yapılan açıklamalara göre, kar yağışı sonrası köy okulları ile taşımalı eğitim kapsamındaki öğrenciler için eğitime 10 Şubat Pazartesi ara verildiği kaydedildi.

ADIYAMAN'A KAR TATİLİ

Adıyaman'ın Çelikhan ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.



İlçe Mili Eğitim Müdürü Resul Acar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, ilçede soğuk hava ve şiddetli rüzgarın 10 Şubat Pazartesi günü da sürdürmesinin beklendiğini belirtti.



Acar, bu nedenle ilçede taşımalı eğitim yapan okullar ile köylerdeki tüm okullarda 10 Şubat Pazartesi günü eğitime bir gün ara verildiğini kaydetti.

AMASYA'DA KAR TATİLİ

Amasya'da yoğun kar yağışı nedeniyle il genelinde ilk ve orta dereceli okullar 10 Şubat Pazartesi günü tatil edildi.



Valilikten yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışı ve olumsuz hava koşullarından dolayı, 10 Şubat Pazartesi günü ilk ve orta dereceli okullarda eğitime bir gün süreyle ara verildiği belirtildi.



Açıklamada, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı bildirildi.



Amasya Valisi Osman Varol da sosyal medya hesabından, "İlimiz genelinde devam eden yoğun kar yağışı ve buzlanmaya neden olacak olumsuz hava koşulları nedeniyle 10 Şubat 2020 (Pazartesi) günü ilimiz merkezi ve ilçelerimizde eğitime bir gün ara verilmiştir. Sevgili öğrenciler, hastalanmamaya dikkat ederek kar yağışının tadını çıkarın" paylaşımında bulundu.

ÇANKIRI'DA KAR TATİLİ

Çankırı'da olumsuz hava koşulları nedeniyle 4 ilçede okulların tatil edildiği bildirildi.



Valilikten yapılan açıklamada, kar yağışı ve buzlanma riskine karşı Bayramören, Yapraklı, Çerkeş ve Kurşunlu ilçelerinde 10 Şubat Pazartesi ilk ve orta dereceli okullarda eğitime ara verileceği ifade edildi.



Açıklamada ayrıca, hamile ve engelli kamu personelinin de izinli sayılacağı belirtildi.

SAKARYA'DA KAR TATİLİ

Sakarya'da kar yağışı ve olumsuz hava koşulları nedeniyle 3 ilçedeki taşımalı okullarda eğitime ara verildi.



İl Milli Eğitim Müdürlüğünden yapılan açıklamada, kar yağışı nedeniyle 3 ilçenin bazı mahallelerinde taşıma yapılmayacağı belirtildi.

Bu kapsamda, Hendek ilçesinde Dikmen, Kurtuluş, Bakacak ve Dededüzü, Karapürçek ilçesinde Kanlıçay ve Ahmediye, Akyazı ilçesinde Taşburun, Hanyatak, Boztepe, Ballıkaya, Taşağıl, Kayabaşı, Taşyatak, Güzlek, Merkez Yeniköy, Yörükyeri, Tuzla, Horozlar, İlmiye, Dutlar, Gökçeler, Madenler, Kuloğlu, Pınarbaşı, Saz, Yeniköy, Yağcılar, Uzunlar, Dere, Çengeller, Şabanlar, Tavşansuyu, Sığırlık, Çamyurdu ve Avdullar Mahallelerinde taşıma yapılmayacağı kaydedildi.



Açıklamada, 3 ilçedeki taşımalı öğrencilerin 1 gün izinli sayılacağı bildirildi.