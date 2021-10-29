Bugün noterler açık mı, 29 Ekim'de noterler saat kaça kadar açık?

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Bugün resmi tatil olması nedeniyle kurum ve kuruluşlar hizmetlerine bir buçuk gün süreyle ara vermiş bulunmaktalar. 28 Ekim öğleden sonra başlayan resmi tatil, 29 Ekim bugün de devam ediyor. Peki en çok merak edilen kurumlardan noterler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte 29 Ekim noterlerin çalışma saatleri...

BUGÜN (29 EKİM) NOTERLER AÇIK MI?

Bugün 29 Ekim Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle noterler açık olmayacak. Pazartesi günü açılacak olan noterler, cumartesi günleri nöbetçi noter uygulamasıyla bazı bölgelerde 10:00 ile 16:00 saatleri arasında hizmet verebilecekler.

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NOTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'a kadar hizmet veriyorlar.

NOTER ÖĞLE ARASI SAATLERİ

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Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir.

NOTERLER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Noterler, devlet kurumu olduğu için hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00 - 16.00 aralığında hizmet vermektedir.