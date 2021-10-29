Bugün noterler açık mı, 29 Ekim'de noterler saat kaça kadar açık?

Hürriyet Arama×
E-bültenlerGünlük Egazete
Ekstra

Hep daha fazlasını öğrenin, hep daha fazlasını deneyimleyin!

© Copyright 2021 Hürriyet Gazetecilik ve Matbaacılık A.ŞKullanım Koşulları,Gizlilik Politikası,İletişim için bu linklerikullanabilirsiniz. Login olduğunuz taktirde kullanım koşullarınıve gizlilik politikasını kabul etmiş olursunuz.
Hürriyet sondakika haber ios uygulamasıHürriyet sondakika haber android uygulaması
GÜNDEMDÜNYABİGPARASPOR ARENAKELEBEKYAŞAMYAZARLAR
Hürriyet Arama
Ve beklenen oldu... Savcı sucluyu bulduVe beklenen oldu... Savcı 'suclu'yu buldu!#Alec Baldwin
Efendiler Her fırsatta Atatürke minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyinizEfendiler! Her fırsatta Atatürk'e minnet ve şükran duymayı asla ihmal etmeyiniz#Cumhuriyet
Z kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurduZ kuşağı dünyayı kurtarmak için kolları sıvadı... 16 yaşında ve bir banka kurdu!#Z Kuşağı
Cumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyızCumhuriyetimiz 98 Yaşında... Erdoğan: Cumhuriyeti 2023 hedeflerine ulaştırmakta kararlıyız#29 Ekim
Fahiş fiyat soruşturmasında karar Zincir marketlere milyonlarca lira cezaFahiş fiyat soruşturmasında karar! Zincir marketlere milyonlarca lira ceza#Zincir Merket
Koronavirüste kâbus Yeni etki ortaya çıktı: Son dönemde giderek artıyorKoronavirüste kâbus! Yeni etki ortaya çıktı: Son dönemde giderek artıyor#Koronavirüs
Yüz binlerce kişi bunu bekliyordu En büyük ikinci kripto parada rekorYüz binlerce kişi bunu bekliyordu! En büyük ikinci kripto parada rekor#Ethereum
ABD iki ülke için alarma geçti Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...ABD iki ülke için alarma geçti! Üst düzey isimlerden peş peşe açıklamalar...#ABD
Çift doz aşı olanlara uyarı Tecrit Profesöründen ezber bozan sözlerÇift doz aşı olanlara uyarı! 'Tecrit Profesörü'nden ezber bozan sözler#Koronavirüs
Avlayana para veriliyor Önemli değişiklikAvlayana para veriliyor! Önemli değişiklik#Balon Balığı
Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...Koronavirüs kulağımızı da etkiledi...#Müzik
Bugün en güzel bayram'Bugün en güzel bayram!'#29 Ekim
Linete tepki gösteren Aslı Şenden geri adımLinet'e tepki gösteren Aslı Şen'den geri adım#Linet
Ankaradan Washingtona F-35 krizi için üç çözüm önerisiAnkara'dan Washington'a F-35 krizi için üç çözüm önerisi#F-35
Rüya çift ayrıldı: Hadidin annesi, Malikin kendisine vurduğunu iddia ettiRüya çift ayrıldı: Hadid'in annesi, Malik'in kendisine vurduğunu iddia etti#Gigi Hadid
HABERLERGündem Haberleri

Bugün noterler açık mı, 29 Ekim'de noterler saat kaça kadar açık?

#Bugün Noterler Açık Mı#29 Ekim Noterler#Noter Çalışma Saatleri
Bugün noterler açık mı, 29 Ekimde noterler saat kaça kadar açık

29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle resmi tatil olmasından dolayı pek çok kurum ve kuruluşun çalışma saatlerinde değişiklikler yaşanıyor. Resmi dairelerin kapalı olduğu bugün noterler açık mı, saat kaça kadar açık merak ediliyor. İşlem yapmak isteyen vatandaşların araştırdığı noterlerin çalışma saatleri haberimizde...

Haberin Devamı

Bugün resmi tatil olması nedeniyle kurum ve kuruluşlar hizmetlerine bir buçuk gün süreyle ara vermiş bulunmaktalar. 28 Ekim öğleden sonra başlayan resmi tatil, 29 Ekim bugün de devam ediyor. Peki en çok merak edilen kurumlardan noterler açık mı, saat kaça kadar açık? İşte 29 Ekim noterlerin çalışma saatleri...

BUGÜN (29 EKİM) NOTERLER AÇIK MI?

Bugün 29 Ekim Cuma günü resmi tatil olması nedeniyle noterler açık olmayacak. Pazartesi günü açılacak olan noterler, cumartesi günleri nöbetçi noter uygulamasıyla bazı bölgelerde 10:00 ile 16:00 saatleri arasında hizmet verebilecekler.

NÖBETÇİ NOTER SORGULAMA SAYFASI İÇİN TIKLAYINIZ

NOTER SAAT KAÇTA AÇILIYOR, KAÇTA KAPANIYOR?

Noterler hafta içi her gün saat 09:00'da mesaiye başlıyor ve akşam 17:00'a kadar hizmet veriyorlar.

NOTER ÖĞLE ARASI SAATLERİ

Haberin Devamı

Noterler 12:30 - 13:30 saatleri arasında öğle molası vermektedir. Ancak yaşanan yoğunluğa göre bu saatler değişiklik gösterebilir.

NOTERLER CUMARTESİ VE PAZAR GÜNLERİ AÇIK MI?

Noterler, devlet kurumu olduğu için hafta sonu yani Cumartesi ve Pazar günleri hizmet vermemektedir. Nöbetçi Noterlikler Cumartesi ve Pazar Günleri saat 10.00 - 16.00 aralığında hizmet vermektedir.

 

Haberle ilgili daha fazlası:
#Bugün Noterler Açık Mı#29 Ekim Noterler#Noter Çalışma Saatleri

BAKMADAN GEÇME!

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Acun Ilıcalı: Hep böyle kal, ablalarını örnek al

Poşet çaylardaki büyük tehlike Eğer içindeki çayı görüyorsanız...

Poşet çaylardaki büyük tehlike! 'Eğer içindeki çayı görüyorsanız...'

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Ankara’dan ABD’ye F-35 krizi için üç çözüm önerisi

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Türkiye Cumhuriyeti 98 yaşında

Kıvanç Tatlıtuğun kız kardeşi gündem oldu

Kıvanç Tatlıtuğ'un kız kardeşi gündem oldu