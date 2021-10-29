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Cumhuriyet Bayramı 29 Ekim resmi tatil ilan edilmesinin ardından kargoların açık olup olmadığı araştırılmaya başlandı. İşlemlerini gerçekleştirmek isteyen vatandaşlar, "Bugün kargolar açık mı? 29 Ekim Cuma Aras, MNG, Sürat, Yurtiçi PTT Kargo çalışıyor mu?" sorgulamalarına hız kazandırmış durumda. İşte merak edilen kargo çalışma saatleri detayları 29 Ekim 2021...

BUGÜN ARAS, YURTİÇİ KARGO, PTT, ARAS, MNG KARGO AÇIK MI?

28 Ekim öğleden sonra başlayan ve bugün 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı nedeniyle devam eden resmi tatilde kargolar hizmet veremeyecek. Yani 29 Ekim 2021 Cuma günü kargo gönderimi, alımı ya da dağıtımı yapılmayacak.

Cumartesi günü ise kargoların gönderim, alım ve teslimat işlemleri kaldığı yerden devam edecek.