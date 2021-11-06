Bugün vapurlar çalışıyor mu, İstanbul'da vapur seferleri iptal mi? İstanbul vapur seferleri bilgisi son dakika...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü, dün akşam saatlerinden yarın öğle saatlerine kadar İstanbul'a bir sis uyarısında daha bulundu. Dün yaşanan sis nedeniyle Şehir Hatları'nın internet sitesinden de, hava muhalefeti nedeniyle saat 18.00'de yapılması planlanan Adalar-Beşiktaş vapur seferi iptal edilmişti. İDO’dan yapılan açıklamada ise, Harem Sirkeci hattının sis nedeniyle geçici süre ile durdurulduğu kaydedildi. Tüm bu gelişmelerin ardından İstanbul vapur seferleri bugün iptal mi sorusu gündeme geldi. Cumartesi günü itibariyle temiz ve güneşli bir havayla uyanan ve gezi planları yapmak isteyen vatandaşlar İstanbul vapur seferleri hakkında bilgileri araştırmaya başladı. İşte İstanbul vapur seferleri bilgileri son dakika...

BUGÜN İSTANBUL'DA VAPUR SEFERLERİ İPTAL Mİ?

Dün akşam saatlerinden İstanbul'da sis duvarının oluşması nedeniyle görüş mesafesi kısalmış, sürücüler zor dakikalar yaşamıştı. Vapur seferlerinde ise yoğun sis nedeniyle Harem Sirkeci hattının sis nedeniyle geçici süre ile durdurulmuş, İstanbul Boğazı’nda etkili olan sis nedeniyle şehir hatları seferleri iptal edilmişti. Bugün itibariyle Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden vapur seferlerine dair herhangi bir açıklama gelmedi. Vapurlar kendi saatlerinde seferlerine devam ediyorlar.