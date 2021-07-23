Bugün EFT oluyor mu? 23 Temmuz bayramın dördüncü günü EFT yapılır mı?

Kurban Bayramı ile birlikte pek çok kurum ve kuruluş resmi tatile girerken, ödeme yapması gereken vatandaşlar tarafından bugün EFT oluyor mu sorusunun cevabı araştırılıyor. En çok kullanılan para transfer yöntemlerinden biri olan EFT, bankamatik ve internet bankacılığı ile saniyeler içerisinde paranın başka bir hesaba geçmesine imkan tanıyor. Bu durumda, özellikle resmi tatillerde kısıtlamaları nedeniyle para transfer etmek isteyen vatandaşlar, tatil günleri ve mesai bitiminde EFT ne zaman hesaba geçer merak ediyor. Peki, bugün EFT yapılır mı, mesai bitiminde yapılan EFT ne zaman hesaba geçer? Tüm detayları haberimizde bulabilirsiniz.

BUGÜN EFT OLUYOR MU?

Normal şartlarda resmi tatil günlerinde EFT ile para gönderimi yapılmazken, FAST ödeme sistemi sayesinde 1000 TL’ye kadar para transferi gerçekleştirilebiliyor. Ancak bu tutar üzerindeki miktarlar bir sonraki iş gününü bekler.

1000 TL üzerindeki EFT işlemi bankalar arası 10 – 20 dakika arasında gerçekleşmektedir. Bazı günler bankalardaki yoğunluk durumuna göre bu süre 1 saate kadar çıkabilir. Buna ek olarak mesai saati dışında EFT yapıldığı takdirde ertesi gün sabah bankalar açılır açılmaz işlem gerçekleşir. Cuma akşamı yapılan EFT ise pazartesi sabahı bankalar açıldığında gerçekleşir.

FAST ÖDEME SİSTEMİ NEDİR?

FAST Sistemi, işlem limitlerinin daha yüksek seviyelere çıkarılması ve karekodlu ödemeler ile ödeme isteme gibi katma değerli yeni özelliklerin de yakın vadede eklenmesiyle, dijital ekonominin bir üst seviyeye taşınmasına önemli katkılar sağlayacak bir sistemdir.

Fonların Anlık ve Sürekli Transferi olarak isimlendirilen bu yeni sistemle vatandaşlar, farklı bankalardaki hesapları arasındaki para transferlerini saniyeler içerisinde, 7 gün 24 saat yapabilecek. FAST sistemi ile EFT'lerde mesai sınırı ortadan kalkıyor, 7/24 para transferi yapılabiliyor.

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