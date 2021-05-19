Bugün eczaneler açık mı, kaça kadar açık? 19 Mayıs eczaneler nöbetçi mi?
19 Mayıs'ta eczaneler açık mı sorusu, ilaç ya da benzeri tıbbi gereksinimlere ihtiyacı bulunan kişilerin araştırdığı konular arasında yer alıyor. Genellikle hafta sonları ve resmi tatillerde nöbetçi eczanelerin çalışması dolayısıyla bugün eczaneler açık mı sorusu gündemde yer alıyor. Peki ,19 Mayıs'ta eczaneler açık mı? Nöbetçi eczaneler mi açık olacak? İşte, o konu hakkında önemli bilgiler
19 Mayıs'ta eczaneler açık mı ve nöbetçi mi sorusu pek çok kişinin araştırdığı konu olmaya devam ediyor. Resmi tatillerde genellikle Eczacılar Odası tarafından belirlenen eczanelerin nöbetçi olarak görev yapması dolayısıyla şehrin belirli bölgelerinde nöbetçi eczaneler hizmet vermektedir. Peki, 19 Mayıs'ta nöbetçi eczaneler mi açık olacak? İşte, o bilgiler
19 MAYIS'TA ECZANELER AÇIK MI?
Resmi tatil günlerinde yalnızca nöbetçi eczaneler açık olmaktadır;
Alışveriş merkezlerindekiler de dahil olmak üzere eczaneler bağlı olduğu bölgedeki eczane çalışma gün ve açılış kapanış saatlerine uymak zorundadır. Birden fazla eczane bulunan yerlerde, belirlenen çalışma saatleri dışında ve resmî tatil günlerinde yalnız nöbetçi eczaneler açık kalır. Dolayısıyla 19 Mayıs'ta nöbetçi eczaneler hizmet verecek.
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