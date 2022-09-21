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Bugün Dünya Alzheimer Günü... Şarkı öğren sosyal ol keşfet...

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#Dünya Alzheimer Günü#Neşe Tuncer#Unutkanlık
Bugün Dünya Alzheimer Günü... Şarkı öğren sosyal ol keşfet...
Oluşturulma Tarihi: Eylül 21, 2022 07:00

Dünyada 55 milyondan fazla kişinin demans hastalığıyla yaşadığını söyleyen Türk Nöroloji Derneği’nden Prof. Dr. Neşe Tuncer, hafızayı korumak için yapılması gerekenleri anlattı: “Yeni şarkı sözleri öğrenmek, yeni tarifler denemek, yaşadığımız yerlerde bilmediğimiz yerleri keşfetmek, kaybolup yol bulmak...”

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TÜRK Nöroloji Derneği Demans ve Davranış Bozuklukları Çalışma Grubu Moderatörü Prof. Dr. Neşe Tuncer, 21 Eylül Dünya Alzheimer Günü’nde, hastalıkla ilgili çarpıcı bilgiler verdi. Dünya çapında 55 milyondan fazla insanın demans ile yaşadığını, 2030 yılına kadar bu sayının 78 milyona ulaşabileceğini söyleyen Tuncer, Hürriyet’e şunları anlattı:

ERKEN TEŞHİS ÖNEMLİ

“Alzheimer hastalığı 65 yaş üstü kişilerde en sık görülen bunama nedeni. Demans sıklığı yaşla birlikte artmakla birlikte, genç yaşlarda da görülebiliyor. 65 yaş öncesi başlayan olguları ‘erken başlangıçlı demans’ olarak nitelendiriyoruz. Alzheimer hastalığında beyindeki değişiklikler, hastalığın bulgularının ortaya çıkmasından 20-30 yıl önce başlıyor. Bu nedenle hastalık bulguları ilerledikten sonra tedavilerin faydalılığı sınırlı olarak kalıyor. Erken başlanırsa günümüzde kullanılan tedavilerin etkinliği daha uzun süreli oluyor. Yani erken tanı çok önemli.”

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Bugün Dünya Alzheimer Günü... Şarkı öğren sosyal ol keşfet...

BU 10 BELİRTİYE DİKKAT

Unutkanlık, alışılagelmiş görevleri yapamaz hale gelme, konuşmada bozulma, zaman ve yer algısında bozulma, içgörü ve yargılamada kayıp, iş planlama ve takip zorluğu, eşyaları yanlış yere koymak, duygu durumu ve davranışlarda değişme, yol-yön bulma güçlüğü, içe kapanma, sosyal ortamlara girememe.

Bugün Dünya Alzheimer Günü... Şarkı öğren sosyal ol keşfet...

NASIL ÖNLERSİNİZ

Kolesterolden ve hayvansal gıdalardan fakir, zeytinyağı, meyve ve sebzeler, kuruyemişler, baklagiller yönünden zengin gıdalarla beslenilmeli. Uykunun kalitesinden ve süresinin yeterli olduğundan emin olunmalı. Sosyal aktivitelere katılmalı, dostlarla birlikte olunmalı ve aile ziyaretleri yapılmalı. Keyif veren yeni hobilere başlamak, yeni bir sanat, dil, enstrüman kullanmayı öğrenmek, bulmaca, sudoku, satranç oynamak, yeni şarkı sözleri ve ezgileri öğrenip söylemek, yeni tariflerden farklı yemekleri pişirmeyi denemek, kentin bilmediğiniz yolları, yerlerini keşfetmek, hatta evinize her gün gittiğimiz rotaları değiştirerek ulaşabilmek hafıza için önemlidir.

Haberle ilgili daha fazlası:
#Dünya Alzheimer Günü#Neşe Tuncer#Unutkanlık

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